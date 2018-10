Berlin genießt den goldenen Oktober

Bunt gefärbte Bäume hinter der blauen Scheibe einer Glasinstallation am Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen "Euthanasie"-Morde in der Tiergartenstraße.

Die Sonne scheint, das Herbstlaub färbt sich bunt. Auch am Wochenende lädt das Wetter in Berlin zu einem Spaziergang ein.

Berlin. Der goldene Oktober macht seinem Namen alle Ehre: Der Herbst zeigt sich in der Hauptstadt dieser Tage von seiner besten Seite. Bei Sonnenschein und Temperaturen bis zu 24 Grad zieht es die Berlinerinnen und Berliner auf einen Cappucchino oder ein Bier in die Straßencafés. An den Bäumen färbt sich das Laub gelb und rot und verleiht den Straßen und Parks einen ganz besonderen Charme. Flaneure genießen das Naturschauspiel in allen Bezirken der Stadt.

Es bleibt angenehm und mild

Und die Aussichten bleiben bestens: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verspricht auch für das Wochenende viel Sonnenschein, null Niederschlag und kaum ein Wölkchen am Himmel. Die Temperaturen sollen tagsüber bis auf 26 Grad steigen, dank des schwachen Winds könnte es sich manchmal sogar wärmer anfühlen.

Das bedeutet: T-Shirt-Wetter und beste Voraussetzungen für einen ausgedehnten Spaziergang oder einen Ausflug ins Umland. Nur für die späteren Stunden muss man sich eine Jacke mitnehmen, denn abends und nachts kühlt es deutlich ab.

2000 BSR-Mitarbeiter sammeln Herbstlaub

Für die Berliner Stadtreinigung (BSR) bedeutet der Herbst indes Mehrarbeit: Sie hat angefangen, herabgefallenes Laub zu beseitigen. Rund 2000 Mitarbeiter und 540 Fahrzeuge sind zu diesem Zweck auf vielen Straßen unterwegs, so die BSR. Dabei werden die Blätter zuerst auf die Straße gefegt. Anschließend saugen Kehrmaschinen das Laub auf und liefern es in eine Anlage, wo Komposterde daraus entsteht.

Achtung, Gärtner: Wer Laub aus dem eigenen Garten entsorgen will, könne privat kompostieren oder die Blätter in einer Biotonne entsorgen, so die BSR. Außerdem bietet sie Säcke und Tonnen an, die bei Recyclinghöfen oder via Kundenportal zu kaufen sind. Die Stadtreinigung kümmert sich dann um die Entsorgung. Das eigene Laub auf die Straße zu fegen, sei jedoch verboten. Als Ordnungswidrigkeit werde dies mit einer Geldstrafe geahndet.

Das aktuelle Wetter in Berlin finden Sie hier

