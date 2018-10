Aktenzeichen XY: LKA bittet um Hilfe im Fall Georgine

Berlin. Es geschah am 25. September 2006. Berlin-Moabit, Stephankiez, 13.50 Uhr: Die damals 14-jährige Georgine Krüger steigt an der Haltestelle Perleberger Straße aus einem Bus der Linie M27, sie ist auf dem Heimweg von der Schule, nur 200 Meter sind es noch bis zu ihrem Haus in der Stendaler Straße 8. Dort aber kommt sie nie an. Georgine verschwindet spurlos, bis heute hat die Polizei keine Anhaltspunkte darüber, ob sie noch lebt und wenn ja, wo sie sich befindet.

Zwölf Jahre später hat nun in einer Spezialausgabe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ der zuständige Ermittler vom Landeskriminalamt (LKA), Hauptkommissar Thomas Ruf, die Zuschauer um ihre Hilfe und neue Hinweise gebeten. „Wir gehen nicht davon aus, dass sie freiwillig verschwunden ist“, sagte er.

Erstens habe Georgine keine Pläne geschmiedet ihre Mutter, Großmutter und Schwester zu verlassen, zweitens habe sie noch am Nachmittag des 25. Septembers eigentlich bei einer Casting-Agentur für einen Job als Komparsin bei der Fernsehserie „Türkisch für Anfänger“ anrufen wollen – sie wägte sich ihrem Traum Schauspielerin zu werden einen Schritt näher. Nichts deute deshalb darauf hin, dass sie einfach weggelaufen sei. Noch beim Aussteigen aus dem Bus hätten Zeugen Georgine, die damals Jeans, einen rosafarbenen Kapuzenpulli und eine rote Umhängetasche trug, gesehen.

„Außerdem war ihr Handy hier in der Funkzelle eingeloggt“, sagte Ruf. Erst um 14.06 Uhr, kurz nachdem Georgines Großmutter versucht hatte ihre Enkelin anzurufen, sei das Signal erloschen. Für Ruf deutet das auf ein Verbrechen hin: Irgendwo zwischen Haltestelle und Haustür sei sie vermutlich von dem Täter angesprochen worden, als er merkte, dass sie ein Handy bei sich hatte, schaltete er es aus. „Wir glauben, dass es zwischen ihr und dem möglichen Täter unverfänglichen Kontakt in der Stendaler Straße gegeben hat“, so der Ermittler. „Unsere Frage ist, ob es in der Hinsicht irgendwelche Beobachtungen gegeben hat.“

Bisher 230 Hinweise - ohne Erfolg

Die Polizei hatte in dem Fall zahlreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, alle blieben ohne Ergebnis. Mehr als 230 Hinweise gingen bisher ein, der jüngste im März dieses Jahres. Damals erhielt die Polizei einen anonymen Anruf von einem Mann, der angab, ein Grab von Georgine entdeckt zu haben. Den Mitschnitt spielte das ZDF während der Sendung ab, wörtlich sagte der Mann: „Da sind Koordinaten, da ist etwas, was Sie, glaube ich, interessieren könnte. Ich habe es nicht getan, aber dort finden sie sie auf, das ist der Brieselanger Wald, das sind die Koordinaten, die exakten Koordinaten von dem Grab.“ Die Polizei suchte das gesamte Waldstück ab – vergebens. 2009 hatten die Ermittler unter anderem mit Spürhunden nach Georgine gesucht. Damals führte die Spur zum Schloss Dammsmühle am Mühlenbecker See im brandenburgischen Landkreis Barnim, wo sie sich jedoch verlor.

Georgines Mutter Vesna Krüger gibt die Hoffnung, dass ihre Tochter noch lebt, nicht auf. „Ich glaube fest, dass sie noch lebt“, sagte sie während der Sendung. „Ich denke sehr oft an diesen Tag zurück, besonders an Weihnachten und an anderen Feiertagen.“ Nachdenklich mache sie außerdem ein Ereignis, das sich rund zwei Wochen vor Georgines Verschwinden abgespielt hatte. Damals sagte ihre Tochter zu ihr, sie ahne, dass ihr oder ihrer Mutter etwas Schlimmes zustoße. Sie denke oft daran – vielleicht habe sie etwas ändern können, so die Vesna Krüger.

Wer etwas zur Aufklärung des Falles beitragen kann, möge sich an die Berliner Polizei wenden. Tipps und Zeugenbeboachtungen nimmt das LKA unter der Nummer 030 4664 911 666. Für sachdienliche Hinweise hat die Polizei eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgelobt.

