Berliner Polizei kippt Mindestgröße für Bewerber

Berlin. Monatelang hatte die festgelegte Mindestgröße bei Bewerbern für den Berliner Polizeidienst Diskussionen, Kritik und Schlagzeilen produziert. Am Mittwoch hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) die Debatten beendet und die bisherigen Vorgaben für die Mindestkörpergröße mit „sofortiger Wirkung“ und „auf unbestimmte Zeit“ ausgesetzt. Neben dem Wegfall der Mindestgröße sollen künftig auch „unauffällige Tätowierungen“ zulässig sein. „Reine Äußerlichkeiten dürfen nicht zu einem Hinderungsgrund für den Polizeiberuf werden, auf ein paar Zentimeter soll es nicht ankommen“, begründete Geisel seinen Sinneswandel. Bislang galt für die Berliner Polizei eine Mindestgröße von 1,65 Meter für Männer und von 1,60 Meter für Frauen.

Für Aufsehen sorgte im Herbst 2017 der Fall der 20-jährigen Celina Knoop. Die junge und nur 1,54 Meter große Berlinerin bewarb sich bei der Berliner Polizei und wurde mit Verweis auf die Mindestgröße abgelehnt. Für Celina Knoop ein herber Schlag. Der Berliner Morgenpost berichtete sie, den Berufwunsch Polizistin hatte sie bereits als Elfjährige. Als sie mit 14 Jahren erfahren musste, dass sie wohl nicht mehr wachsen würde, hinderte das den Teenager nicht daran, weiter dem Traum von der Polizeikarriere anzuhängen. „In der neunten Klasse habe ich ein Schulpraktikum in einem Polizei­abschnitt am Ernst-Reuter-Platz und eines bei der Kriminalpolizei absolviert“, so Knop.

Es nützte alles nichts, auch das Verwaltungsgericht wies ihre Klage mit Verweis auf die Mindestgröße ab. Anfang des Jahres 2018 erfuhr sie dann, dass es die Mindestgrößenregelung in Brandenburg nicht gibt. Sie zögerte nicht lange, bewarb sich, bestand die Eignungsprüfung und begann am 1. April ihr Studium an der Fachhochschule in Oranienburg.

1,54 Meter große Celina Knop will in Brandenburg bleiben

Die Kehrtwende der Berliner Verantwortlichen sei für sie keine wirklich große Überraschung, sie habe damit gerechnet, dass früher oder später etwas passieren würde, sagte die angehende Kommissarin. „Ich freue mich riesig für alle, die nach mir kommen, aber ich fühle mich in Brandenburg wohl, und ein Wechsel kommt für mich absolut nicht infrage“, stellte die heute 20-Jährige unmissverständlich fest.

Ungeachtet der Überraschung, die Geisels Maßnahme am Mittwoch auslöste, stellte die Innenverwaltung klar, dass die meisten Voraussetzungen für Bewerber weiterhin bestehen bleiben. Grundsätzlich gelte, Polizeibeamte hätten sauber und gepflegt aufzutreten und dabei den dienstlichen Interessen und dem Ansehen der Behörde zu entsprechen, heißt es in der Meldung der Innenverwaltung vom Mittwoch.

Eine erste positive Reaktion kam am Mittwoch von der Gewerkschaft der Polizei. „Wir freuen uns über die Entscheidung des Innensenators, der damit Weitsicht beweist. Wir können es uns beim aktuellen Bedarf nicht leisten, talentierte Menschen nur aufgrund der Körperlänge abzulehnen“, sagte Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner GdP.

