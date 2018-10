Polizei Berlin schafft Mindestgröße ab.

Berlin. In Berlin können künftig auch kleinere Menschen zur Polizei. Die Behörde hat die Mindestkörpergröße als Einstellungsvoraussetzung abgeschafft, wie die Senatsverwaltung für Inneres am Mittwoch mitteilte. Innensenator Andreas Geisel (SPD) setzte die Vorgabe demnach mit sofortiger Wirkung außer Kraft.

Äußerlichkeiten dürften nicht zum Hindernis werden, erklärte Geisel. Bislang mussten Polizistinnen mindestens 1,60 Meter und Polizisten mindestens 1,65 Meter groß sein. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin begrüßte die Entscheidung. Geisel beweise damit Weitsicht.

Auch in anderen Bundesländern wird die Anforderung in Frage gestellt. In Brandenburg hatte die Polizei die Mindestkörpergröße bereits 2017 gestrichen. In Nordrhein-Westfalen hingegen wies das Oberverwaltungsgericht Klagen von drei Bewerberinnen ab, die die Mindestgröße teilweise um nur wenige Millimeter unterschritten.

Mit der Aufhebung der Regelung will die Polizei auch mehr Bewerber anlocken. Die Berliner Behörde hatte in den vergangenen Jahren große Schwierigkeiten, genug Nachwuchs zu finden.

( dpa )