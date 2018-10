Ausgesetzt In Berlin gibt es keine Mindestgröße mehr für Polizisten

Berlin. Bisher mussten Frauen mindestens 1,60 und Männer 1,65 Meter groß sein, um in Berlin Polizist werden zu können. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat diese Vorgaben für eine Mindestkörpergröße am Mittwoch mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres ausgesetzt, wie die Senatsinnenverwaltung mitteilte.

„Die Bewerberlage für die Polizei Berlin ist nach wie vor gut. Wir müssen uns aber grundsätzlich Gedanken über die Personalgewinnung machen. Dabei darf es nicht auf ein paar fehlende Zentimeter ankommen“, wird Geisel in der Mitteilung zitiert. Zudem bat die Senatsinnenverwaltung die Polizei Berlin, Vorschläge zu machen, wie die Prüfung der körperlichen Eignung für Bewerberinnen und Bewerber im Einstellungsverfahren angepasst werden könne.

Bereits Ende 2017 wurde die Polizeidienstvorschrift, die die Zulässigkeit von Tätowierungen regelt, angepasst. Seither sind Tätowierungen bei Polizeiangehörigen grundsätzlich erlaubt. Nicht erlaubt sind jedoch weiterhin Tätowierungen an den Händen, am Kopf und am Hals sowie verfassungsfeindliche und obszöne oder gewaltverherrlichende Tätowierungen.

( tok )