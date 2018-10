Selke, Köpke und Klünter für 90 Minuten im Test eingeplant

Berlin. Pal Dardai will einigen Reservisten im Testspiel von Hertha BSC beim SV Babelsberg 03 Spielpraxis verschaffen. "90 Minuten tun weh, wenn du lange nicht mehr gespielt hast", sagte der Coach am Mittwoch beim Training des Berliner Fußball-Bundesligisten. Dardai kündigte an, dass unter anderen Davie Selke, Pascal Köpke und Lukas Klünter am Donnerstag (17.30 Uhr) im Duell mit dem Regionalligisten über die komplette Dauer zum Einsatz kommen sollen. "Es geht um den Spielrhythmus, so dass sie körperlich einen schweren Tag haben."

Selke war nach seiner Lungen-Operation bislang fünfmal in der Liga eingewechselt worden. Die Neuzugänge Köpke und Klünter kamen bislang nur einmal zu einem Kurzeinsatz in einem Pflichtspiel für Hertha. Am Mittwochvormittag fehlten Salomon Kalou wegen eines Infekts und Kapitän Vedad Ibisevic als Vorsichtsmaßnahme im Training.

( dpa )