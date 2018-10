Länderspiele ohne Goretzka und Trapp, mit Gnabry und Leno

Berlin. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande und Weltmeister Frankreich ohne die angeschlagenen Leon Goretzka und Kevin Trapp bestreiten. Bundestrainer Joachim Löw nominierte am Dienstagabend in Berlin für Goretzka dessen Bayern-Kollegen Serge Gnabry nach. Torhüter Trapp von Eintracht Frankfurt wird durch Bernd Leno vom FC Arsenal ersetzt, wie der DFB mitteilte. Mittelfeldspieler Goretzka fällt für die Partien am kommenden Samstag in Amsterdam sowie drei Tage später in Paris wegen einer Muskelverhärtung aus. Der nach Berlin angereiste Trapp muss wegen muskulärer Probleme pausieren.

( dpa )