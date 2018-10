Drogenhandel im U-Bahnhof: Polizei fasst Dealerbande

In Berlin nahm die Zahl der Drogendelikte in den letzten zehn Jahren zu

Berlin. Eine Dealer-Bande, die sich auf das Berliner U-Bahnnetz spezialisiert hatte, ist der Polizei Anfang dieser Woche ins Netz gegangen. Die Beamten nahmen am Montag fünf Männer fest, durchsuchten acht Wohnungen und beschlagnahmten drei Kilo Heroin sowie eine fünfstellige Summe Bargeld.

Mehrere Monate lang hatten die Drogenfahnder der Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft gegen die Männer ermittelt. Zwei 38 und 39 Jahre alte Brüder sollen den Heroinhandel aus einer Wohnung in Prenzlauer Berg organisiert haben. Ein Großteil der Drogen wurde demnach in U-Bahnhöfen verkauft. Mehrere U-Bahnlinien, etwa die U8 zwischen Neukölln, Kreuzberg, Mitte und Wedding, sind dafür berüchtigt.

Die Polizisten durchsuchten auch Wohnungen in Moabit, Charlottenburg und Treptow, wo Heroin gelagert wurde. Das Rauschgift war teilweise bereits für den U-Bahn-Verkauf in einzelne Portionen abgepackt. Beschlagnahmt wurden auch sogenannte Streckmittel, die unter das Heroin gemischt werden, um somit die Menge zu vergrößern; außerdem Handelsutensilien, etwa Waagen und Tütchen. Die beiden Brüder und zwei weitere Männer im Alter von 46 und 55 Jahren sollten am Dienstag einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.

Drogendelikte nehmen in der Hauptstadt zu

In einer Kriminalitätsanalyse des Landeskriminalamtes (LKA), etwa für den U-Bahnhof Yorckstraße, waren die Zahlen deutlich. Immer häufiger erwischten die Beamten Kokain- und Heroindealer. Die Entwicklung passt zu der Gesamtsituation in Berlin. So wurden in der Hauptstadt im vergangenen Jahr so viele Rauschgiftdelikte festgestellt wie zuletzt vor zehn Jahren.

Die Zahl der erfassten Rauschgiftdelikte lag 2017 bei 16.077 Fällen. Im Jahr 2008 waren es noch 11.631. Mehr als die Hälfte aller festgestellten Delikte betreffen dabei Cannabis. Einen starken Anstieg von 42 Prozent auf knapp 900 Fälle gab es bei den gefassten Konsumenten von Kokain und ein Plus von zehn Prozent auf insgesamt 300 festgenommene Schmuggler im Jahr 2017.

