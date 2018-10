Hunderttausende Autofahrer in Berlin von Verbot betroffen

Diesel-Fahrverbot auch in Berlin: So können Autofahrer jetzt nachrüsten – und das zahlt der Staat.

Diesel-Fahrverbot auch in Berlin: So können Autofahrer jetzt nachrüsten – und das zahlt der Staat.

Berlin. Einen solchen Menschenauflauf wie am Dienstag erlebt das Berliner Verwaltungsgericht an der Kirchstraße in Moabit selten. Der große Sitzungssaal war bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Verhandlung über mögliche Diesel-Fahrverbote in der Hauptstadt hoffnungslos überfüllt. Gedränge herrschte auch vor dem Gerichtsgebäude, dort demonstrierten Mitglieder der Deutschen Umwelthilfe und anderer Organisationen, mit Transparenten und Parolen.

Mehr als eine Stunde erläuterte der Vorsitzende Richter Hans-Ulrich Marticke die Ergebnisse der Vorberatung seiner Kammer. Dabei schimmerte immer wieder Kritik am Senat und seinen wenig geeigneten Maßnahmen zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes durch. Bereits seit 2010 gebe es eine EU-Richtlinie, wonach die Grenzwerte bei Stickoxiden einzuhalten seien. „Zeitlich ist das Ende der Fahnenstange erreicht“, sagte Marticke an die Adresse des Senats, der ursprünglich erst 2020 über weitere Maßnahmen beraten wollte. Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen zum Urteil:

Wie viele Autofahrer sind in der Region von Fahrverboten betroffen?

In Berlin sind 308.000 Diesel-Pkw zugelassen. Hinzu kommen 87.000 mit Diesel betriebene Lastwagen sowie mehr als 2000 Diesel-Busse. Nicht alle Diesel-Fahrzeuge wären aber von Fahrverboten betroffen, weil sie die Euro-6-Norm der EU erfüllen. Das ist für fast alle fabrikneuen Diesel der Fall. Im ersten Halbjahr verfügten 28 Prozent der neu zugelassenen Pkw über einen Diesel-Motor, im Vorjahr waren es noch 34 Prozent.

Wie gefährlich sind Stickoxide?

Das Umweltbundesamt verweist auf epidemiologische Studien, die nachweisen, dass Feinstäube und NO 2 (Stickstoffdioxid) aus Diesel-Abgasen die Gesundheit stark schädigen können. Es gebe jedoch bislang nur wenige Studien, die die gesundheitliche Wirkung den einzelnen Luftschadstoffen zuordnen können. Zu den Stickoxiden zählen unter anderem Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid. Vor allem Stickstoffdioxid reizt die Atemwege. Beim Einatmen kommt es mit den Schleimhäuten der Atemwege in Kontakt und kann Entzündungs- und Umbauprozesse in den Lungenbläschen in Gang setzen. Dies könne Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, die nicht selten eine eingeschränkte Lungenfunktion haben, zusätzlich beeinträchtigen. Langfristig könnten erhöhte Stickstoffdioxid-Konzentrationen unter anderem zu Bronchitis, einer Verschlechterung vorbestehender Atemwegserkrankungen wie Asthma und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Wird es Ausnahmen von den Fahrverboten geben?

Davon ist auszugehen, weil niemand ein Interesse daran haben kann, den Wirtschaftsverkehr komplett lahmzulegen. Die Industrie- und Handelskammer geht von 80.000 Betrieben aus, die von Verboten betroffen wären. 40 Prozent der in Berlin gewerblich genutzten Fahrzeuge sind Diesel, ebenso wie ein großer Teil der Taxis. Der ADAC Berlin-Brandenburg geht von einem erheblichen bürokratischen Mehraufwand aus, der die Behörden monatelang beschäftigen wird.

Wie sollen die Verbote kontrolliert werden?

Autos, die bestimmte Straßen nicht mehr passieren dürfen, sind als solche nicht einfach zu erkennen. Polizisten müssten für Kontrollen also die Fahrer herauswinken und die Papiere prüfen. Das ist aufwendig und dauert lange. Nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei sei das mit dem vorhandenen Personal bei der Polizei nicht zu leisten. Die Hamburger Polizei hatte Ende Juni bei Schwerpunktkontrollen an den beiden für Diesel gesperrten Straßen der Hansestadt 173 Verstöße festgestellt. Eine einheitliche Kennzeichnung von sauberen Diesel-Autos durch eine blaue Plakette würde eine Kontrolle von Fahrverboten erleichtern. Vor allem Umweltschützer und manche Städte-Vertreter fordern sie. Zuständig ist die Bundesregierung. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat die Einführung einer blauen Plakette aber bereits faktisch ausgeschlossen, sie ist auch nicht im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbart.

Was kostet ein Verstoß gegen das Fahrverbot?

Wer die Einfahrtsbeschränkungen in Hamburg ignoriert, muss mit einem Verwarn- bzw. Bußgeld in Höhe von 25 für Autos und bis 75 Euro für Lastwagen rechnen. In Stuttgart kostet ein Verstoß 80 Euro. Was er in Berlin kosten wird, ist noch unklar.

Wie reagiert die Bundespolitik?

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht die Verantwortung für eine bessere Luft vor allem bei den Städten. „Wir brauchen auch in der Verantwortung vor Ort moderne Luftreinhaltepläne“, sagte der CSU-Politiker am Dienstag in Berlin. Die Pläne der Städte müssten die vom Bund im Milliarden-Programm „Saubere Luft“ geförderten Maßnahmen abbilden – etwa die Umrüstung von Bussen und schweren Kommunalfahrzeugen.

Was bedeutet das Urteil für die Pendler in der Region?

In der Region sind mehr als 300.000 Arbeitspendler betroffen, die täglich zwischen Brandenburg und Berlin unterwegs sind. „Es gilt jetzt, alles zu tun, damit die Grenzwerte schnell eingehalten und etwaige Beschränkungen wieder aufgehoben werden können“, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. Der öffentliche Nahverkehr sei schon heute mit den täglichen Pendlerströmen überfordert, die Park-and-ride-Plätze am Berliner Stadtrand überfüllt. Neue Bahnverbindungen ins Umland sind erst in der Planung und sollen bis 2030 realisiert sein.

Welche Alternativen hätte es für das Gericht gegeben?

Mit dem Urteil liegt das Berliner Verwaltungsgericht im Trend der bisherigen Entscheidungen. Alternativ hätte es auch konkrete Fahrverbote sofort anordnen können. Die Richter erkannten aber offenbar die Bemühungen des Landes an, etwa durch Tempo-30-Zonnen die Schadstoffbelastung zu senken. Die Klage abzulehnen, war wegen der Datenlage nicht möglich.

Welche Versäumnisse wirft die Opposition dem rot-rot-grünen Senat vor?

Der Senat habe einen „Pakt gegen Fahrverbote“ abgelehnt, so die CDU, dazu gehörten unter anderem mehr „grüne Wellen“, die Förderung von Elektrofahrzeugen und der Ausbau von Lademöglichkeiten. Die AfD kritisiert, dass der Senat nichts gegen dreckige Schiffsdiesel tue, die Flotten von BVG und BSR nicht schneller umrüste und die Paketdienste nicht verpflichte, emissionsarme Autos einzusetzen.

