Löw zu Kovac: "Weiß, wo er Hebel ansetzen muss"

Berlin. Bundestrainer Joachim Löw traut Niko Kovac zu, den zuletzt kriselnden Fußball-Rekordmeister wieder zu Erfolgen zu führen. "Niko Kovac ist ein Trainer, der Erfahrung hat auch im internationalen Bereich. Der weiß schon auch, wo er den Hebel jetzt ansetzen muss", sagte Löw am Dienstag in Berlin beim Treffpunkt der Nationalmannschaft für die Nations League. Die Formkrise der Münchner, die mit sieben Spielern die größte Fraktion im Auswahlteam bilden, beunruhigt Löw nicht. Er sagte: "Am Anfang ist alles bei den Bayern gehypt worden. Jetzt haben sie mal drei oder vier Spiele nicht gewonnen. Ich weiß schon, welche Qualitäten diese Spieler haben."

( dpa )