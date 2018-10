„Aktenzeichen XY“-Spezial zu Georgine Krüger aus Berlin

In einer Spezialausgabe geht es unter anderem um die damals 14 Jahre alte Berlinerin, die 2006 in Moabit spurlos verschwand.

Eine Spezial-Ausgabe des Magazins „Aktenzeichen XY... ungelöst“ widmet sich an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) auch dem Fall der verschwundenen 14-jährigen Georgine Krüger aus Berlin. Die ZDF-Sendung hat den Titel „Wo ist mein Kind?“. Neben dem Berliner Fall geht es um drei weitere verschwundene Menschen aus Hamburg, Remscheid (Nordrhein-Westfalen) und Burgsinn (Bayern).

Georgine Krüger war am 25. September 2006 aus einem Bus in Moabit ausgestiegen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die aufwendige Suche der Polizei und zahlreiche weitere Fahndungsmaßnahmen blieben bis heute ohne Ergebnis. Mehr als 230 Hinweise gingen bisher ein. Zuletzt suchte die Berliner Polizei nach einem Mann, der am Telefon angebliche Hinweise zu der Jugendlichen gab. Die Polizei veröffentlichten zwei Mitschnitte von Anrufen des Mannes und fragte: „Wer erkennt die Stimme des unbekannten Hinweisgebers?“

In dem Telefonat vom 31. März 2018 nannte der Mann erst den Namen des vermissten Mädchens und sagte dann: „Da sind Koordinaten, da ist etwas, was Sie, glaube ich, interessieren könnte. Ich habe es nicht getan, aber dort finden sie sie auf, das ist der Brieselanger Wald, das sind die Koordinaten, die exakten Koordinaten von dem Grab.“ Er gab dann eine genaue Stelle mit Längen- und Breitengrad an. Die Polizei suchte im Frühjahr in dem Waldstück in Brieselang - im Havelland westlich von Berlin - nach einer Leiche. Aber trotz des Einsatzes von Spürhunden und einer Drohne wurde nichts gefunden.

Mehr zum Thema:

Vermisste Georgine: Polizei sucht anonymen Anrufer

Vermisste 14-Jährige aus Moabit: Polizei sucht Anrufer

Suche nach vermisster Georgine erfolglos beendet

( BM/dpa )