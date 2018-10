In der Länderspielpause: Union-Testspiel gegen Babelsberg

Berlin. Während Sebastian Andersson, Marcel Hartel und Julian Ryerson in ihre Nationalmannschaften berufen wurden, nutzt der 1. FC Union Berlin die Länderspielpause für ein Testspiel. Bevor sich die Elf von Urs Fischer über drei freie Tage (Samstag bis Montag) freuen kann, steht für den Fußball-Zweitligisten am Freitag ein Spiel gegen den SV Babelsberg 03 auf dem Programm. Die Partie gegen den Regionalligisten wird um 14:00 Uhr am Fritz Lesch Sportplatz angepfiffen. Der Eintritt ist frei. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

( dpa )