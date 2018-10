Berliner Stadtreinigung startet Herbstlaub-Aktion

Berlin. Der Herbst ist definitiv da: Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat angefangen, herabgefallenes Laub zu beseitigen. Rund 2 000 Mitarbeiter und 540 Fahrzeuge sind zu diesem Zweck auf vielen Straßen unterwegs, wie die BSR am Dienstag mitteilte. Dabei werden die Blätter zuerst auf die Straße gefegt. Anschließend saugen Kehrmaschinen das Laub auf und liefern es in eine Anlage, wo Komposterde daraus entsteht.

Wer Laub aus dem eigenen Garten entsorgen will, könne privat kompostieren oder die Blätter in einer Biotonne entsorgen, so die BSR. Außerdem bietet sie Säcke und Tonnen an, die bei Recyclinghöfen oder via Kundenportal zu kaufen sind. Die Stadtreinigung kümmert sich dann um die Entsorgung. Das eigene Laub auf die Straße zu fegen, sei jedoch verboten, betont die BSR. Als Ordnungswidrigkeit werde dies mit einer Geldstrafe geahndet.

( dpa )