Hertha-Mittelfeldspieler Darida drängt auf Comeback

Berlin. Vladimir Darida drängt beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC auf sein Comeback. Nachdem der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wegen anhaltender Knieprobleme in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für das Profiteam des Hauptstadtclubs bestritten hatte, trainiert er seit der vergangenen Woche wieder voll mit der Mannschaft. "Ich fühle mich gut und kann alles mitmachen", sagte der Tscheche nach der Übungseinheit am Dienstag auf dem Schenckendorffplatz.

Sein Fitnesszustand liege momentan bei etwa 90 Prozent, schätzte Darida, der am vergangenen Mittwoch für Herthas U23 in der Regionalliga gegen den VfB Auerbach bereits für 60 Minuten zum Einsatz gekommen war. Um möglichst schnell wieder in den Vollbesitz seiner Kräfte zu gelangen, verzichtete Darida sogar auf seine Länderspielreise mit der tschechischen Nationalmannschaft.

( dpa )