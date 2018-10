Berliner Gericht verhandelt über Fahrverbote für Dieselautos

Mit einer Klage am Verwaltungsgericht will die Umwelthilfe Fahrverbote durchsetzen. Die Entscheidung könnte noch am Dienstag fallen.

Berlin. Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt seit Dienstagmorgen über mögliche Fahrverbote in der Hauptstadt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will mit ihrer Klage durchsetzen, dass Diesel der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 5 aus der Innenstadt und von einigen anderen Straßen verbannt werden.

Das könnte in der Stadt bis zu 200.000 Autos treffen, außerdem Fahrzeuge von Pendlern sowie Lastwagen. Das Gericht könnte noch am Dienstag entscheiden. An vielen Stellen wird der Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid überschritten. Der Senat will Fahrverbote noch abwenden.

Der Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, sagte vor Beginn der Verhandlung, er hoffe auf eine kluge Entscheidung für saubere Luft. „Das kann nur heißen: Diesel-Fahrverbote ab dem Jahr 2019.“ Der große Plenarsaal war schon eine halbe Stunde vor Verhandlungsbeginn bis auf den letzten Platz gefüllt. Vor dem Gericht protestierten Umweltverbände.

Auf diesen Straßen drohen Diesel-Fahrverbote:

Die Umwelthilfe will konkret erreichen, dass der Berliner Luftreinhalteplan verschärft wird, weil Schadstoff-Grenzwerte überschritten werden. Für die schnellstmögliche Einhaltung der Werte sei die Anordnung von Diesel-Fahrverboten in der gesamten Umweltzone - das bedeutet in der Innenstadt - erforderlich, und zusätzlich auf ausgewählten belasteten Straßenabschnitten außerhalb der Umweltzone.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte Fahrverbote für zulässig erklärt - wenn sie verhältnismäßig sind. In Hamburg sind schon zwei Straßenabschnitte für ältere Diesel gesperrt. In Stuttgart ist 2019 ein großflächiges Einfahrverbot geplant. Kürzlich hatte ein Gericht auch Fahrverbote für die Innenstadt der Pendlermetropole Frankfurt am Main von 2019 an angeordnet.

Mehr zum Thema:

Auf diesen Berliner Straßen drohen Fahrverbote

Berlin prüft auch Fahrverbote für neuere Diesel

Diesel-Debatte bringt Grünen-Chefin bei Illner in Rage

( BM/dpa )