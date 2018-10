Gericht verhandelt über Diesel-Fahrverbot für Berlin

Berlin. Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt heute über mögliche Diesel-Fahrverbote in der Hauptstadt. Grund ist die schlechte Luft. An vielen Stellen wird der Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid überschritten.

Die Deutsche Umwelthilfe will mit ihrer Klage erreichen, dass innerhalb des S-Bahn-Rings und auf einigen anderen Straßen Fahrverbote verhängt werden. Das könnte die Halter von mehr als 200 000 Autos der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 5 treffen, aber auch Fahrzeuge von Pendlern sowie Lastwagen.

Der Senat will Fahrverbote abwenden. Das Gericht könnte nochheute entscheiden. Ein erstes Diesel-Fahrverbot gibt es auf zwei Straßenabschnitten in Hamburg, geplant sind Verbote auch in Stuttgart und Frankfurt am Main.

