Berlins Bürgermeister fliegt heute nach Australien

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) greift heute auf die Flugbereitschaft der Bundeswehr zurück. Mit einer Sondermaschine vom Typ A340 fliegt er nach Australien. Es ist seine letzte Reise als Bundesratspräsident. Und der Airbus wird noch einmal rege genutzt.

Eine Fernreise gehört zum Standardprogramm während der einjährigen Bundesratspräsidentschaft. Der Vorsitz der Länderkammer wechselt turnusgemäß, vor knapp einem Jahr war Berlin nach 16 Jahren wieder dran. 16 Jahre ist es auch her, dass ein Bundesratspräsident, damals war es Klaus Wowereit, Australien besuchte. Weil Kontakte gepflegt werden sollen, riet ihm die Bundestagsverwaltung, nach Australien oder in das ebenfalls länger nicht besuchte Indien zu fahren. In Indien sind aber zurzeit Parlamentsferien. Deswegen entschied sich Müller für Australien. „Ich freue mich auf die Reise“, sagte Müller.

Michael Müller reist nach Australien

Foto: Reto Klar

Während der neuntägigen Fahrt besucht er die Städte Brisbane, Sydney und Canberra. Die Themen Digitalisierung, Integration und Stadtentwicklung stehen im Vordergrund.

So wollen Berlin und der Bundesstaat Queensland die Zusammenarbeit in der medizinischen Forschung und Versorgung vorantreiben. Australien gilt als Vorreiter beim Thema „Digital Health“. Das hängt auch mit der Struktur des Landes zusammen. Denn während an den Küsten in den großen Städten wie Sydney, Adelaide oder Melbourne eine hervorragende medizinische Infrastruktur gewährleistet ist, gibt es im Innern des riesigen Landes Probleme. Die Lösung ist eine medizinische Versorgung via Internet.

Müller, der von Vertretern der Charité, der Wissenschaft und von Wissenschaftspolitikern begleitet wird, will sich bei mehreren medizinischen Einrichtungen über die Fortschritte auf diesem Gebiet informieren. Die Delegation schaut sich beispielsweise auch das digitale Lernzentrum The Cube der Queensland University of Technology in Brisbane an. Ab Sonnabend weilt Müller dann in Sydney. Dort wollen die Technische Universität Berlin und die University of Technology Sydney eine Vereinbarung zur gemeinsamen Digitalisierungsforschung unterzeichnen. Zudem gibt es Termine im Herzzen­trum Victor Chang Cardiac Research Institute.

Müller will sich mit Vertretern der Stadt Sydney, aber auch zu den Themen Stadtumbau und Smart City, also der Digitalisierung des Stadtwesens, austauschen. Ein Besuch des Wahrzeichens der Stadt, der Oper von Sydney, darf nicht fehlen.

Hochrangige politische Gespräche sind geplant

Politische Gespräche stehen auf allen drei Stationen an: in Brisbane, Sydney und in der Hauptstadt Canberra, dem letzten der drei Reiseziele des Bundesratspräsidenten. Auch wegen des häufigen Ortswechsels über Hunderte von Kilometern wird der Airbus der Flugbereitschaft den vierthöchsten Vertreter der Bundesrepublik und seine Delegation von Ort zu Ort bringen. In Canberra gibt es neben einer Führung durch das Parlament Gespräche mit Finanzminister Mathias Cormann und dem Präsidenten des Senats, Scott Ryan. Ob es zu einem Treffen mit dem australischen Premier, Scott Morrison, kommen wird, ist noch offen.

Grundsätzlich besucht ein Bundesratspräsident eher Länder, die auch eine zweite Kammer, ähnlich der des Bundesrats, haben. Deswegen wird Müller auch Gespräche mit dem Gouverneur von New South Wales, David Hurley, führen. Müller wird ebenso eine Fragestunde im australischen Parlament erleben. Sie unterscheidet sich deutlich von den Fragestunden im Berliner Abgeordnetenhaus. Denn während es in Berlin ruhig und gesittet zugeht, sind derartige Debatten in Aus­tralien vergleichbar mit den Sitzungen des britischen Unterhauses, wo es häufig laute Zwischenrufe gibt.

Das wird sicherlich auch einer der Mitreisenden mit Interesse verfolgen. Denn zur Delegation gehört Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD). Unter den Reisenden sind zudem der Vorstandsvorsitzende der Investitionsbank Berlin, Jürgen Allerkamp, der Geschäftsführer der Berliner Energieagentur, Michael Geißler, sowie Vivantes-Geschäftsführerin Andrea Grebe und die Vizepräsidentinnen der Technischen und Freien Universität, Angela Ittel und Verena Blechinger-Talcott.