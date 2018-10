Modellprojekt: Wohnungen für Obdachlose ohne Bedingungen

Berlin. Bis zu 80 Obdachlose sollen künftig in Berlin unkompliziert eine Wohnung bekommen. Beim Modellprojekt "Housing first" (Zuerst ein Zuhause) sollen die Wohnungen bedingungslos vergeben werden. Das kündigte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Montag in Berlin an. "Die Menschen haben einen Rückzugspunkt, sie können erst einmal Luft holen und sich auf sich selbst besinnen", sagte die Senatorin über das neue Projekt. Danach könnten sich die Betroffenen überlegen, welche Hilfen sie in Anspruch nehmen.

Das Projekt richte sich an Menschen, die an den üblichen Angeboten scheitern. Bislang müssen Obdachlose viele Voraussetzungen erfüllen, um eine Wohnung zu erhalten, zum Beispiel mögliche Schulden oder Sucht in den Griff bekommen.

Verschiedene Träger übernehmen die Wohnungssuche und -vermittlung und stellen Sozialarbeiter, die die Obdachlosen bei Bedarf unterstützen. Die Sozialverwaltung stellt für 2018 und 2019 zunächst 775 000 Euro zur Verfügung.

( dpa )