Berlin Volleys müssen im Pokal nach Mainz

Meister Berlin Volleys muss im Achtelfinale des Volleyball-Pokals beim aktuellen Zweitliga-Spitzenreiter TGM Mainz-Gonsenheim antreten. Die Mainzer qualifizierten sich am Sonntag mit einem Sieg beim TuS Kriftel als Regionalpokalsieger Südwest für die bereits Mitte Juni ausgeloste erste Hauptrunde des Cupwettbewerbs. Das Spiel findet statt am 3. oder 4. November.

Die Mainzer führen nach vier Spieltagen ungeschlagen und ohne Satzverlust die Tabelle der 2. Bundesliga, Gruppe Süd, an. Die Volleys starten am Samstag (19.00 Uhr) bei den Grizzlys Giesen in die neue Bundesliga-Saison.

( dpa )