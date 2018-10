Auf Entdeckertour durch Spandau

Beim "Spandau tourt"-Aktionstag werden Bürger und Besucher durch den Bezirk geführt. Das neue Angebot kommt gut an.

Berlin. Am Ende waren es rund 600 Stufen, die die Teilnehmer der Tour im Laufe des Nachmittags stiegen. Es ging auf den Spandauer Rathausturm, weiter zum Turm der St. Nikolai-Kirche in der Altstadt und schließlich zum Juliusturm der Zitadelle – drei Türme, die das Bild des Bezirks prägen. Oben angekommen wurden jedes Mal die Kameras und Smartphones gezückt, um den Ausblick festzuhalten. Denn gerade der sonst kaum zugängliche Rathausturm bot eine seltene Perspektive über Spandau.

Die Führung unter dem Titel „Auf die Türme“ war Teil des „Spandau tourt“-Aktionstags, der am Sonntag zum ersten Mal vom Bezirk organisiert wurde. Auf sieben verschiedenen Routen, die mit Teilnehmern des „Runden Tisches Tourismus“ in den vergangenen Monaten entwickelt wurden, konnten dabei Spandaus Sehenswürdigkeiten entdeckt werden, vom Kladower Hafen bis zur Insel Eiswerder. Und das Interesse daran war durchaus vorhanden: Knapp 200 Menschen hatten sich im Vorfeld angemeldet oder waren spontan dazugestoßen. Viele Spandauer waren dabei, aber auch aus Potsdam, Falkensee und anderen Berliner Bezirken waren Besucher gekommen.

Fragebögen sollen Aufschluss geben

Seit gut einem Jahr arbeitet Spandau zusammen mit einer Kommunikationsagentur daran, sich besser zu vermarkten und mehr Touristen anzulocken. Unter anderem wurde dafür bereits eine neue, gemeinsame Website für die touristischen Angebote im Bezirk entwickelt. Aber auch die unterschiedlichen Touren können ein Baustein sein. Denn nach Plänen des Bezirks sollen sowohl der Aktionstag als auch die einzelnen Führungen fest eta­bliert werden.

„Dieses Mal war es ein Test“, sagte Patrick Sellerie, Leiter der Spandauer Wirtschaftsförderung. „Ziel ist es, dass professionelle Guides die Touren für Besuchergruppen anbieten.“ Mithilfe von Fragebögen soll im Nachhinein ausgewertet werden, wie die Führungen bei den Teilnehmern ankamen. Die ersten Rückmeldungen seien aber sehr positiv gewesen, sagte Sellerie. „Was ich gehört habe, war: ,Bietet ihr so etwas öfter an? Wir wollen im nächsten Jahr eine andere Tour mitmachen.‘“

Beim Tourismus ist noch Luft nach oben

Unter den Teilnehmern war auch Burkhard Klotzbücher: ein Ur-Spandauer, der sein ganzes Leben in dem Bezirk verbracht hat. Ob Spandau mehr Touristen gebrauchen könnte? „Na klar“, sagte Klotzbücher. Der Bezirk habe viel zu bieten, aber: „Es muss sich noch eine Menge tun, zum Beispiel in der Gastronomie.“

Auch Theo Wunderlich, Mitarbeiter des Spandauer Altstadtmanagements und am Sonntag einer der Tourguides, sieht für den Tourismus noch Luft nach oben. „Was den Wassersporttourismus angeht, gibt es Nachholbedarf“, sagte er. „Hier fehlen noch die Angebote.“ Spandau könnte seine Lage dafür besser nutzen. Wie viel man in dem ganzen Bezirk aber entdecken könne, das habe nicht zuletzt der Tourentag gezeigt, so Wunderlich. „Hier gibt es viel mehr als nur die Zitadelle.“

