Amt empfiehlt Grippe-Impfung für Berliner Risikogruppen

Die Senatsverwaltung für Gesundheit ruft Risikogruppen zu einer vorsorglichen Grippeschutzimpfung auf und schließt sich damit einer Empfehlung der ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut (StIKo) an. „Wir unterstützen diese Empfehlungen und rufen ebenfalls alle genannten Risikogruppen zu einer vorsorglichen Impfung auf“, sagte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung, Christoph Lang, der Berliner Morgenpost.

Zu diesen Risikogruppen zählen Menschen ab 60 Jahre, Schwangere, Menschen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung sowie Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt auch eine Impfung für Menschen mit einem erhöhten beruflichen Risiko wie etwa medizinisches Personal und Menschen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr. Zur Risikogruppe zählen aber auch Personen mit direktem Kontakt zu Geflügel und Wildvögeln. Die Impfung schützt zwar nicht vor der Vogelgrippe, aber es werden damit problematische Doppelinfektionen vermieden, heißt es vom Robert Koch-Institut.

Man müsse sich aber im Klaren darüber sein, dass Impfungen keinen 100-prozentigen Schutz bieten, da die Grippeviren sich von Saison zu Saison verändern, so der Sprecher der Gesundheits- verwaltung, Lang, weiter. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte im April dieses Jahres beschlossen, dass die Grippeschutz­impfung mit einem Vierfach-Impfstoff erfolgen soll. Das bedeutet, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Bevölkerungsgruppen übernehmen.

In den vergangenen Jahren wurden die meisten Grippe-Erkrankungen durch vier Varianten des Influenzavirus ausgelöst. Gesetzlich Versicherte erhielten jedoch nur einen Impfstoff, der Schutz gegen drei Influenza-Subtypen bot. Der neue Vierfach-Impfstoff soll besseren Schutz bieten. Der Grippeschutz ist erst aber nach zwei Wochen vollständig aufgebaut. Große Grippewellen treten meist im Januar und Fe­bruar auf. Daher sei der Herbst die beste Zeit für die Vorsorge. Im Gegensatz zu Risikogruppen wird die saisonale Influenzaimpfung von der Ständigen Impfkommission für gesunde Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter 60 Jahren nicht ausdrücklich empfohlen. „Jeder, der sich impfen lassen möchte, sollte dies mit seinem Arzt oder Ärztin besprechen“, sagt Sprecher Lang.

Letzte Grippewelle war die stärkste seit dem Jahr 2001

Die vergangene Grippewelle war nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) die stärkste seit dem Jahr 2001. Geschätzte neun Millionen Menschen sind wegen einer Influenza-Erkrankung zum Arzt gegangen, heißt es. Das waren zwei Millionen mehr als während der starken Grippewellen in den Jahren 2012/13 und 2014/15. Insgesamt sind in Deutschland laut RKI zu wenige Menschen gegen Influenza geimpft. Bei den Älteren über 60 Jahre, die am häufigsten an einer Grippeinfektion sterben, ist es nur ein gutes Drittel.

( mit dpa )