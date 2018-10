Keeper Gikiewicz rettet Union-Serie: 1:1 gegen Heidenheim

Berlin. Torwart Rafal Gikiewicz hat den 1. FC Union Berlin vor der ersten Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga bewahrt. Der Keeper traf am Sonntag in der vierten Minute der Nachspielzeit per Kopf zum 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim. Damit bleibt Union als einziges Team der Liga ungeschlagen und als Tabellenzweiter erster Verfolger von Spitzenreiter 1. FC Köln. Heidenheim liegt weiterhin im Mittelfeld.

Heidenheims Robert Glatzel erzielte in der 56. Minute nach Flanke von Niklas Dorsch völlig freistehend die Führung für die Gäste. Berlins Marcel Hartel hatte sich zuvor gegen Gäste-Kapitän Marc Schnatterer auf der linken Abwehrseite den entscheidenden Ballverlust geleistet.

Vor 20 108 Zuschauern ließ Heidenheim die Köpenicker offensiv nie zur Entfaltung kommen und agierte aus einer sicheren Defensive. Doch dank Gikiewicz konnte Union seine Bestmarke von saisonübergreifend elf Spielen ohne Niederlage in der 2. Liga einstellen.

Die Köpenicker begannen die Partie zunächst mit reichlich Schwung - und forderten schon nach fünf Minuten Elfmeter. Robert Andrich hatte Ken Reichel am Rand des Strafraums zu Fall gebracht, doch aus Sicht von Schiedsrichter Benedikt Kempkes reichte der Kontakt nicht für einen Pfiff aus. Fünf Minuten später verzog Robert Zulj aus rund 20 Metern leicht nach links. Der Neuzugang war für Ex-Kapitän Felix Kroos in die Startelf gerückt, die einzige Änderung im Vergleich zum 2:1-Sieg beim FC Ingolstadt zum Wochenstart.

Union konnte das Anfangstempo nicht halten, die Gäste befreiten sich immer mehr und konnten langsam selbst Akzente setzen. Doch auch vor dem Tor von Berlins Keeper Rafal Gikiewicz blieben Chancen Mangelware. Schnatterer konnte seinen Ruf als Union-Schreck zunächst nicht unter Beweis stellen - zuvor war Heidenheims Kapitän in acht Zweitligaduellen an sieben Treffern beteiligt gewesen.

Die vorigen fünf Aufeinandertreffen mit den Schwaben konnte Union nicht gewinnen, kassierte dabei drei Niederlagen. Und auch dieses Mal hatte Gäste-Coach Frank Schmidt sein Team bestens eingestellt. Heidenheim verschleppte bei eigenem Ballbesitz das Tempo, störte den Spielaufbau von Union immer wieder entscheidend.

Nicht unverdient gerieten die Berliner somit nach dem Patzer von Hartel und kollektiver Unaufmerksamkeit im Zentrum in Rückstand. Fischer reagierte wenig später mit einem offensiven Doppelwechsel, brachte Sebastian Polter und Simon Hedlund für Hartel und Manuel Schmiedebach. Doch es wurde nicht besser, zwar drängte Union auf den Ausgleich, die ganz großen Chancen blieben aus. Erst Gikiewicz ließ die Heimfans jubeln.

( dpa )