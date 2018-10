Wenn der BVG-Busfahrer während der Fahrt Pause macht

Berlin. Es gibt viele Gründe, warum die Linienbusse der BVG häufig nicht so schnell vorankommen, wie sie sollten oder wie es die Fahrgäste gern hätten. Staus und Baustellen oder eine Kombination aus beidem sind die häufigsten Ursachen. Manchmal liegt die Schuld aber auch bei den Gewerkschaften, so jedenfalls sahen es die überraschten Fahrgäste der Linie TXL in Richtung Flughafen Tegel am späten Freitagnachmittag.

Erfahrene Nutzer der Linie wissen, immer an der Haltestelle Hauptbahnhof wird das Innere des Gelenkbusses zum Vorhof der Hölle. Menschenmassen mit Bergen von Koffern drängen in das Fahrzeug, der Vergleich mit der Sardinendose gerät da zur maßlosen Untertreibung. Jeder Fahrgast hofft nur, dass es schnell weitergeht. Und genau das klappt selten, zumindest am Hauptbahnhof. Das unbeschreibliche Gedränge auf engstem Raum ist so groß, dass die letzten Fahrgäste, die sich gerade noch in den Bus quetschen konnten, zu nahe an den Türen stehen und diese deshalb nicht geschlossen werden können.

In solchen Momenten passiert erst einmal nichts, der Bus steht und steht. Und der Fahrer sitzt und denkt womöglich, ein Problem werde sich schon allein lösen, wenn es nur lange genug ignoriert wird. Stellt er fest, dass das nicht funktioniert, kommt die knappe Durchsage „Bitte die Türbereiche freimachen“. Der Legende zufolge soll dieser Satz auch schon in englischer Sprache erfolgt sein. Keine Legende, sondern belegt ist auch ein anderer beliebter Ausspruch der BVG-Kutscher in solchen Fällen: „Also ick hab Zeit, wa.“

An diesem Freitag jedoch schweigt der Lautsprecher, keine Aufforderung, kein typischer Berliner Spruch, nur Stille. Und dann, oh Wunder, die Türen schließen und der Bus fährt an. Die Erleichterung der Eingeschlossenen ist deutlich zu spüren, aber schon nach wenigen Metern stoppt das Fahrzeug und das Motorengeräusch erstirbt. Der Fahrer hat nur kurz vorgezogen, um dem Kollegen hinter ihm das Ausscheren zu ermöglichen. Dann erklingt seine freundliche Stimme: „Liebe Fahrgäste, leider fährt dieser Bus nicht mehr weiter. Meine Ablösung ist nicht gekommen, und ich habe jetzt meine gewerkschaftliche Pause.“ Die Reaktion der lieben Fahrgäste ist wenig freundlich, dass es der Gesetzgeber ist, der die Pausen vorschreibt, interessiert niemanden. Doch bevor die wütende Menge Einigkeit erzielt, wen denn jetzt der konzen­trierte Unmut treffen soll, Fahrer, BVG oder Gewerkschaft, kommt spät, aber immerhin doch noch die Ablösung.