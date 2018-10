Festwoche zu Kloster Neuzelle beginnt

Kloster Neuzelle. Die Festwoche zu 750 Jahre Kloster Neuzelle ist am Sonntag gestartet. An dem ökumenischen Festgottesdienst am Freitag nehme Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) teil, teilte das Kulturministerium am Sonntag mit. Das Land beteiligt sich nach den Angaben mit rund 350 000 Euro an den Jubiläumsfeierlichkeiten.

Die Landesstiftung Stift Neuzelle habe das Areal zusammen mit den beiden Kirchengemeinden und der Schule in freier Trägerschaft sowie weiteren Partnern in den vergangenen Jahren neu belebt, betonte Kulturministerin Martina Münch (SPD) in der Mitteilung. Die positive Entwicklung des Kulturtourismus sei in hohem Maße den attraktiven kulturellen Angeboten von Neuzelle zu verdanken.

Das Kloster feiert sein Jubiläum mit Konzerten, Opern, Symposien, Lesungen, Ausstellungen, Gottesdiensten und Festen. Es wurde am 12. Oktober 1268 von Heinrich dem Erlauchten, Markgraf von Meißen, gegründet. 1817 wurde es säkularisiert. 1996 wurde die Landesstiftung gegründet. Bislang wurden mehr als 50 Millionen Euro an Landes-, Bundes- und EU-Mitteln sowie an privaten Spenden investiert.

( dpa )