Berlin. Ein Tankstellenkunde ist im Bezirk Zehlendorf bei einem versuchten Raub eingeschritten und zwang den Täter damit, ohne Beute zu fliehen. Nach Angaben der Polizei kam der maskierte Räuber am Samstag gegen 23.45 Uhr in die Tankstelle auf der Berliner Straße und forderte Geld. Der 28-jährige Kunde attackierte darauf den Täter. Dieser schlug in der Rangelei mit einer Bierflasche zu, zog ein Messer und flüchtete ohne Beute.

( dpa )