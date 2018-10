Unions Cheftrainer Urs Fischer greift an seine Brille.

Fußball Union Berlin peilt gegen Heidenheim dritten Sieg in Serie an

Berlin. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin möchte mit dem dritten Sieg in Serie heute im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim wieder auf einen direkten Aufstiegsrang vorrücken. Doch Trainer Urs Fischer warnte vor den Schwaben. "Wir müssen von der ersten Sekunde an bereit sein. Heidenheim wird uns das Leben schwer machen. Es ist eine Mannschaft mit einer guten Organisation." Personell hat Fischer die Qual der Wahl. Bis auf Verteidiger Marc Torrejon (Aufbautraining) stehen alle Akteure zur Verfügung. Die Köpenicker sind die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der 2. Liga.

( dpa )