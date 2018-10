Polizei beginnt mit Räumung von besetztem Haus in Moabit

Polizeikräfte vor einem besetzten Haus in der Berlichingenstraße in Berlin.

Berlin. Polizisten haben am Samstagabend mit der Räumung eines besetzten Hauses in Berlin-Moabit begonnen. Die Räumung erfolgt nach Angaben eines Sprechers aufgrund „eines Ersuchens eines Befugten“. Anders als bei einem ebenfalls von Aktivisten besetzten Haus in Kreuzberg, ist der Eigentümer der Moabiter Immobilie bekannt. Wenn dieser einen Strafantrag gegen die Aktivisten im Haus stelle, werde die Polizei das Gebäude räumen, hatte eine Sprecherin am Nachmittag gesagt.

Die Polizei war wegen der Aktionen in der Hausbesetzer-Szene am Samstagnachmittag mit circa 180 Einsatzkräften ausgerückt. Den Angaben nach halten sich die Aktivisten in derzeit ungenutzten Räumlichkeiten auf. Gegen 19 Uhr begannen die Polizisten mit der Räumung des Hauses in der Berlichingenstraße 12 durch einen Hintereingang.

In Kreuzberg demonstriert die Initiative #Besetzen nach eigenen Angaben gegen die Umfunktionierung leerstehender Räume zu Ferienwohnungen. In Moabit solidarisiert sich das Bündnis mit 33 Männern, denen der Besitzer zuvor gekündigt haben soll. „Wir wollen nicht weiter zusehen, wie Menschen auf der Straße oder in Unterkünften in furchtbaren Verhältnissen leben müssen, während weiterhin Häuser leer stehen“, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite der Initiative.

Nach Angaben einer dpa-Reporterin war die Lage in Moabit weitgehend friedlich. Mehrere Dutzend Sympathisanten setzten sich aus Protest vor das Haus. Möglicherweise haben die Aktivisten in dem Gebäude Barrikaden errichtet. Für das Kreuzberger Gebäude in der Skalitzer Straße 106 hat die Polizei noch keinen Eigentümer gefunden, wie es am Abend hieß.

Die Bundestagsabgeordnete Canan Bayram (Grüne) wollte sich in der Berlichingenstraße einen Überblick von der Lage verschaffen. Auf Twitter postete sie eine Außenaufnahme des besetzten Hauses und schrieb: „Geht’s noch? Als Parlamentarische Beobachterin habe ich gerade diese Perspektive #Berlichingen12 - Was soll ich hier beobachten? Ich kann doch nicht durch Mauern durchblicken. Abgeordnetenrechte respektieren geht anders.“ Der stellvertretende Vorsitzende der Linken in Berlin, Tobias Schulze, war ebenfalls vor Ort. Er beklagte auf Twitter ebenfalls, dass er nicht ins Haus gelassen wird.

