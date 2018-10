Andrea Pier ist die Bühnenchefin ohne Dünkel

Ekelhafter Sprühregen überzieht die Stadt an diesem Tag. Nach dem Jahrhundertsommer ist die nasse Kälte, die sich nun breitmacht, ganz schön unangenehm. Andrea Pier, Leiterin vom Theater des Westens, ist das egal. Sie zieht sich nur noch eben ihre Funktionsjacke über, dann kann es losgehen. Raus aus ihrem Büro auf die Kantstraße.

Vielleicht liegt ihre Heiterkeit auch daran, dass sie tagtäglich – und das seit über 20 Jahren – mit Musicals zu tun hat. Tanztheater, das vor allem mit guter Laune und überhöhten Emotionen spielt. Eine Flucht aus der Gegenwart. Wie sollte man da bloß durch schlechtes Wetter miese Laune bekommen?

Den Spaziergang verschieben wir aber doch lieber auf gleich. Es ist ja schon auch aufregend, mal hinter die Kulissen solch eines Hauses schauen zu können. Immerhin ist der Bau des Architekten Bernhard Sehring einer aus dem Jahr 1895 und während der Kriege weitestgehend unversehrt geblieben. Zuerst gehen wir in die Kantine, die mal die Schlosserei des Theaters war. Neben der Bühne ist dieser Ort wohl das zweite Herzstück einer jeden Spielstätte. Mittags und abends treffen sich hier die 150 Mitarbeiter und Darsteller. Weil der Beruf am Theater sehr beanspruchend ist, geht es dort im besten Fall auch familiär zu. Man isst zusammen, klönt, spielt Spiele. Es riecht schon nach Mittagessen, um 11 Uhr ist es hier aber noch leer. Etwas Ruhe, um zu reden.

Sie ist die Chefin seit dem großen Umbau des Theaters

Andrea Pier (li.) und Paulina Czienskowski

Über Andrea Pier findet man im Internet eigentlich nichts. Bloß die Tatsache, dass sie seit dem großen Umbau des Theaters die Chefin ist. 15 Jahre liegt das nun zurück. Sie schüttelt den Kopf, lacht und sagt: „Dabei fühle ich mich doch noch gar nicht so alt!“ Sie, 49-jährig, langes, dickes, blondes Haar, wirkt auch ganz und gar nicht so. Vielleicht erhält man sich inmitten des poppigen Umfelds, ständiger Musik und dem internationalen, immer wieder wechselnden Ensemble auch eine gewisse Jugendlichkeit? Das kann schon sein, sagt Pier. Von ihrem Job erzählt sie auch nach Jahrzehnten noch wie ein beeindrucktes, junges Mädchen, das für das brennt, was es tut. Ihre Augen leuchten, wenn sie von der Arbeit erzählt.

Vor allem die Produktion „Gefährten“ (2010) hat es ihr angetan. Ein Theaterstück vom National Theatre und mal kein Musical. Auch deshalb wurde es nicht zu einem Dauerbrenner, sagt sie. Das vermutete Pier von Anfang an schon, aber sie sah woanders Potential: „Ich denke, dass die Inszenierung unser Standing als erstzunehmende Bühne in der Stadt gewissermaßen verändert hat.“

Das Theater des Westens, das von Stage Entertainment betrieben wird, also ein privates, nicht subventioniertes Haus ist, spielt Lizenz-Produktionen. Das muss es auch. Und da fällt es natürlich schwer, sich gegen Kritiker und Gegner des Kommerziellen zu wehren. „Mich ärgert, dass Musicals oft so von oben herab betrachtet werden – ein elender Dünkel, der sich gegen etwas stellt, das am Ende ja auch nur eine Frage des Geschmacks ist.“

Die Gesellschaft scheint sich da irgendwie zu spalten. In die Musical-Liebhaber und die Musical-Hasser. Hass, findet Pier, sei so ein schlimmes Wort. Und diese Aufteilung der Welt in Gegensätze wirke steinern. Sie findet das altmodisch. Und mag es ohnehin nicht, wenn Menschen derart pauschalisieren.

Wir brechen auf und laufen durch das Haus, in dem seit Spielaufnahme 1896 Schauspiele, Revuen, politisches Kabarett, Operetten, Opern, Musicals gezeigt wurden. Eine wechselhafte Geschichte mit Insolvenzen, langen Pausen und Neuanfängen. Dazwischen auch zwei Weltkriege.

"Ein richtiges Theater mit Gängen und Verstecken und liebenswerten Tücken"

Für Andrea Pier ist das Haus schon allein wegen dieser besonderen Standhaftigkeit eine Ikone in der City West. Bereits 2002, bei ihrem ersten Schritt in das damals unbespielte Haus, habe es sich angefühlt, wie nach Hause zu kommen, erinnert sie sich: „Es ist einfach ein richtiges Theater mit all seinen Gängen und Verstecken und liebenswerten Tücken.“ Sie breitet die Arme aus und schaut umher.

Als Neuling fühlt man sich beim Hoch und Runter, beim Öffnen und Schließen unzähliger Türen wie in einem Labyrinth. Probesaal, Bühne, Backstage, Garderobe, Spiegelsaal. Man folgt Pier, die hier jeden Winkel kennt und voranmarschiert. „Ein Theater ist wie eine kleine Stadt“, sagt sie. „Es gibt jemanden, der wäscht, der kocht, jemanden, der näht und etwas bauen kann, jemanden, der technisch begabt ist und jemanden, der schminkt.“ Die ganz normale Infrastruktur eines Theaters halt.

Nach alldem, was Pier nun über das Haus erklärt, wird deutlich, was sie seit ihren Anfängen verfolgt: Ein Musical- und Operettenhaus zu etablieren, das als feste und ernstzunehmende Kulturinstitution in der Stadt verankert ist. „Neben der Staatsoper, der Philharmonie, der Schaubühne und den Kinos sind wir eben auch da!“

Wieder kommt sie zurück auf das Ansehen des Theaters des Westens. Viele nämlich würden vergessen, dass Theater im weitesten Sinne schlichtweg auch ein finanzielles Standbein hat. Es zieht Menschen an und bringt damit Geld ein.

Und eine private Bühne könne nicht ständig Stücke wie damals „Gefährten“ zeigen. „Wir brauchen ein Millionenpublikum, denn wir leben und überleben durch unsere Einnahmen.“ Und doch legt Pier großen Wert darauf, in ihrer Arbeit ernstgenommen zu werden. Wie alle anderen Spielstätten Berlins auch will sie einen Kulturauftrag erfüllen.

Nun gehen wir raus. Es ist zwar trocken, aber grau. Man muss die Augen zusammenkneifen, das Licht ist anstrengend diffus. Sirenen im Hintergrund, S-Bahnen schieben sich über die Gleise, Menschenmengen eilen aus den Büros zur Mittagspause. Da ist sie, die Realität.

Wir laufen die Kantstraße hoch Richtung Europa Center und Bikini Haus, vorbei am Zoo Palast, dem Waldorf Astoria, dem Upper West und der Gedächtniskirche. Sie selbst lebt, seit sie 1999 nach Berlin kam, in Prenzlauer Berg. Mit der City West ist sie aber nicht nur wegen ihrer Arbeit vertraut. Pier nämlich ist im Vorstand der Interessengemeinschaft AG City. Ein ehrenamtlicher Verein mit über 500 Mitgliedern. Darunter Zoodirektor Andreas Knieriem, der Manager des Europa Centers, Uwe Timm, und Martin Germer, Pfarrer der Gedächtniskirche.

Im Schatten einer populären Schauspielerin aufgewachsen

Andrea Pier kommt übrigens vom klassischen Theater. Das liege in ihrer DNS, sagt sie. Bis ins 19. Jahrhundert ihrer Vorfahren könne man das zurückverfolgen. Auch ihre Mutter war ein Theaterstar in Bielefeld. Dort, wo Pier geboren und groß geworden ist. Bis heute übernimmt Monika Mayer, 78, wenn auch selten, noch kleine Rollen in der Heimat. Früher, erinnert sich Pier, habe die Popularität der Mutter sie eher genervt. Alle seien immer davon ausgegangen, dass sie als Tochter dieselbe Richtung einschlagen werde. Ihr Widerstand dagegen war da als pubertäre Gegenreaktion programmiert. Im Chor sang sie zwar gern, aber auf oder hinter die Bühne wollte sie lange Zeit trotzdem nicht. Vielleicht lieber Hotelfachfrau oder in die Entwicklungshilfe. „Als es dann aber ernst wurde, wusste ich, dass ein Leben ganz ohne Theater für mich nicht möglich ist.“

Ihr Vater starb, als sie 18 war. Er war Regisseur am Staatstheater Gießen. Die Eltern waren zwar noch verheiratet, lebten wegen ihrer Engagements aber getrennt. In den Ferien besuchte die Tochter ihn, der über 200 Kilometer entfernt wohnte, er nahm sie überallhin mit. „Ich strolchte da unbeachtet durchs Haus“, erinnert sie sich. Damals, sagt Pier, seien Kinder eben noch nicht die ganze Zeit bespaßt worden, so wie heute. Ihre zehnjährige Tochter zum Beispiel hat seit Beginn ihres Lebens ein Kindermädchen. Denn auch ihr Vater ist am Theater. Ein Musicaldarsteller, der immer wieder in anderen Städten spielen muss. Geschichten der Kindheit, die sich beim eigenen Kind wiederholen.

Das Theaterleben sei nicht immer leicht, auch nicht für eine Familie. „Geht nicht gibt’s nicht und krank wird man auch nie – weil man eben nicht darf. Ersatz zu finden, ist nicht leicht.“ Ein starkes Arbeitsethos. Außerdem sei es schwer, Menschen außerhalb der Theaterblase kennenzulernen, auch weil man einen azyklischen Tagesablauf hat. Wenn andere Freizeit haben, muss Pier arbeiten. Vielleicht sei sie ja auch deshalb mit ihrem Mann seit 25 Jahren zusammen. Weil sie nie wen anderes kennenlernen konnte, merkt man aus Spaß an. Sie lacht mit.

Zeit für das Fotoshooting. Pier wirkt uneitel, merkt aber trotzdem sofort an, sie sei nicht fotogen. „Ich sag’s gleich!“ Man spürt schon, dass sie es nicht besonders mag, so im Fokus zu stehen wie jetzt. Und auch als man sie fragt, wie es denn so sei, eine Persönlichkeit dieser Stadt zu sein, lacht sie peinlich berührt auf und sagt, das fühle sich gar nicht so an. Eine angenehm sympathische Zurückhaltung.

Der Liebe wegen nach Duisburg

Dass Pier, aufgewachsen in Staatstheatern, dann letztlich zum Musical kam, war mehr Zufall als Plan. Ihr Ziel nämlich war es eigentlich immer, schon während ihres Studiums der Theaterwissenschaften in Wien, irgendwann an ein Dreisparten-Haus zu gehen. Oper, Schauspiel, Tanz in einem – so wie sie es aus der Kindheit in Bielefeld und Gießen kannte. Doch wie das Leben so spielt, lernte sie ihren heutigen Mann kennen, mit dem sie im Alter von 26 Jahren nach Duisburg zog, weil er dort einen Job bekam. Und dann gab es da dieses eine Gespräch in der Kantine mit einer Frau. Es war die damalige Chefin der Stella, der Vorgängerunternehmung von Stage Entertainment. Eigentlich sprachen sie über Wien, trotzdem bot sie ihr später eine Stelle an. Und so kam eins zum anderen. Pier musste nicht lange warten, bis sie mit 28 Leiterin bei Stella in Essen wurde. Jung und unerfahren, erinnert sie sich. Der Wunsch, irgendwann zu einem Staatstheater zu gehen, blieb trotzdem. Damals dachte sie bloß: „Klar, ich probiere das jetzt mal aus und boom … 20 Jahre später sitze ich nun immer noch hier.“ Sie lacht. Dabei klingt allerdings kein Stück Reue oder Unzufriedenheit durch.

Nur eins ist da noch, was sie reizt: irgendwann an so ein Haus wie die Komische Oper. „Da herrscht eine schöne Mischung zwischen E und U.“ Das muss sie erklären. Ernste Musik und unterhaltende. In Deutschland aber sei es äußerst schwer, in einen E-Betrieb zu rutschen, wenn man länger schon etwas ausgewiesen Gegensätzliches gemacht hat. Das findet Pier absurd.

„Im Angelsächsischen denkt man da nicht in Sparten; dort machen Darsteller Schauspiel, Film und Musical – alles auf einmal.“ Hierzulande heiße es, wer singe, könne nicht spielen und wer spiele, könne nicht singen. Über so viel Starrsinn kann sie nur den Kopf schütteln. Und sie hat recht, wenn sie sagt, dass das Vorurteil genauso blöde klingt wie wenn man sagen würde, ein Bäcker könne zwar Brötchen backen, aber kein Brot.

Bis zum Schluss des Gesprächs, der Verabschiedung vor dem Theater des Westens, zieht sich trotz ihres heiteren Gemüts ein gewisser Missmut über die Stellung des Genres Musical durch. Pier ist nicht etwa im ständigen Rechtfertigungsmodus, auch weil sie überzeugt ist von dem, was sie tut. Deshalb wirkt sie bei alldem keineswegs verbittert. Und doch merkt man immer wieder, dass sie darum kämpft, auf Augenhöhe mit allen anderen Kulturstätten Berlins zu stehen. Vielleicht ist Pier auch genau deshalb so nahbar. Weil sie eben keine versnobte Intellektuelle ist, die sich abgrenzt, sondern eine Frau, die schlichtweg für kulturelle Vielfalt in der Stadt eintritt.

Auch deshalb gehe sie nicht nur in die einschlägigen Häuser, sondern in alle. Erst kürzlich war sie im Wintergarten und an diesem Abend schaut sie sich das neue Stück im Chamäleon Theater am Hackeschen Markt an. Pier findet: „Es gibt doch nun mal so viel mit eigener Berechtigung in dieser Welt.“ Mit diesen Worten verschwindet sie in ihrer, der des Musicals.

