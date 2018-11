Konzert: Cypress Hill live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Cypress Hill spielen am 15. Dezember in der Verti Music Hall

Cypress Hill spielen am 15. Dezember ein exklusives Konzert in der Verti Music Hall. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Verti Music Hall Cypress Hill live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Cypress Hill kommen nach Deutschland und spielen am 15. Dezember 2018 in der Verti Music Hall in Berlin. Nachdem ihre 2017er-Tour zum 25. Bandjubiläum zu einem wahren Triumphzug geriet, sind die Kalifornier endlich wieder mit neuen Songs unterwegs. Im Gepäck hat Cypress Hill Songs aus ihrem neunten und aktuellen Album "Elephants On Acid". Das Album reiht sich nahtlos in die bisherige Diskografie der Band ein. Die Fans in Berlin dürfen sich auf den gewohnten Cypress Hill-Sound freuen.

Das erwartet die Besucher

Zusammen mit seinem kongenialen Partner Sen Dogg, Eric Bobo an den Percussions und Ex-Beastie Boys DJ Mix Master Mike plant die Band eine außergewöhnlichen Liveshow, in der die neuen Stücke im richtigen Ambiente in Berlin zu Leben erweckt werden.

Wo werden Cypress Hill spielen?

Das Konzert wird in der neuen Verti Music Hall am Mercedes-Platz stattfinden.

Mercedes-Platz: So soll Berlins neue Partymeile aussehen

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (15. Dezember) gegen 18.30 Uhr. Die Show beginnt um 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Cypres Hill in der Verti Music Hall sind noch Karten erhältlich. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 52 Euro unter verti-music-hall.de.

Foto: dpa

Welche Songs wird Jack White in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Verti Musi Hall davon abweichen, aber diese Songs spielten Cypress Hill am 14. September in Chicago:

Band of Gypsies Break 'em off Some Hand on the Glock A to the K What Go Around Come Around, Kid Hits from the Bong Legalize It 3 Lil' Putos Lock Down Cock the Hammer Lick a Shot When the Shit Goes Down Insane in the Brain I Ain't Goin' Out Like That I Wanna Get High How I Could Just Kill a Man

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten: Hier finden Sie die Hinweise zum Cypress Hill-Konzert.

Cypress Hill live in der Verti Music Hall, Sonnabend, 15. Dezember 2018, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn ab 20.00 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes Platz 1, 10243 Berlin.