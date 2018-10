180 Polizisten wegen Hausbesetzern im Einsatz

Aktivisten besetzten ein Haus an der Berlichingenstraße in Moabit

Rund 180 Polizisten sind am Samstag in Berlin nach Aktionen von Aktivisten der Hausbesetzer-Szene im Einsatz gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass sich Aktivisten in den derzeit ungenutzten Räumlichkeiten in Moabit und Kreuzberg aufhalten. Nach derzeitigem Stand seien aber keine Räumungen in der Berlichingenstraße 12 beziehungsweise Skalitzer Straße 106 geplant, teilte eine Sprecherin auf Anfrage am frühen Samstagabend mit. Nach Rangeleien mit der Polizei wurden einige Menschen vorerst festgenommen.

Anders als beim Gebäude in Kreuzberg, ist der Eigentümer der Moabiter Immobilie bekannt. Erst wenn dieser ein Strafantrag gegen die Aktivisten im Haus stellt, werde die Polizei das Gebäude räumen, so die Sprecherin. Vor der Skalitzer Straße 106 hat die Polizei eine Kundgebung bis 22 Uhr genehmigt. Rund 50 Menschen hatten sich dort zwischenzeitlich versammelt.

Mehreren Tweets zufolge demonstriert die Initiative „Besetzen Berlin“ in Kreuzberg gegen die Umfunktionierung leerstehender Räume zu Ferienwohnungen. In Moabit solidarisiert sich das Bündnis mit 33 Männern, denen der Besitzer zuvor gekündigt haben soll.