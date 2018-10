Konzert: Jack White live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Jack White spielt am Freitag in der am Mercedes Platz neueröffneten Verti Music Hall

Jack White spielt am 12. Oktober ein exklusives Konzert in der Verti Music Hall. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Verti Music Hall Jack White live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Jack White kommt nach Deutschland und spielt am 12. Oktober ein exklusives Konzert in der brandneuen Verti Music Hall in Berlin. Im Gepäck hat White Songs aus seinem neuen Album „Boarding House Reach“.

White, der vom Rolling Stone Magazine auf die Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten gesetzt wurde, war lange Zeit Mitglied der Garage-Rock-Band „The White Stripes“. Seit 2012 ist er auch solo unterwegs. Der US-Sänger vereint in seiner Musik Einflüsse aus Blues, Folk, Rock und Punk und bietet seinen Fans damit immer wieder außergewöhnliche Songs.

Das erwartet die Besucher

Der ehemalige White-Stripes Sänger zeigt mit der „Boarding House Reach"-Tour die ganze Bandbreite seines Repertoires. Von Rock’n Roll, Country, Blues, Electro bis hin zu Hip Hop, es gibt von allem etwas. Man darf also gespannt sein und sich auf eine explosive Mischung von altbekannten "White Stripes"-Hits und neuen Songs freuen.

Wo wird Jack White spielen?

Das Konzert wird in der neuen Verti Music Hall am Mercedes-Platz stattfinden.

Mercedes-Platz: So soll Berlins neue Partymeile aussehen

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (12. Oktober) gegen 18.30 Uhr. Die Show beginnt um 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für das Berlin-Konzert von Jack White in der Verti Music Hall sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Weitere Informationen zu möglichen Restbestände und Einzeltickets für Veranstaltungen finden sich im FAQ der Verti Music Hall.

Foto: AFP

Welche Songs wird Jack White in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Verti Musi Hall davon abweichen, aber diese Songs spielte White am 4. Oktober in Vilnius:

Over and Over and Over Dead Leaves and the Dirty Ground Lazaretto Corporation Missing Pieces I'm Slowly Turning Into You Love Interruption Respect Commander Broken Boy Soldier Blunderbuss The Same Boy You've Always Known My Doorbell Hotel Yorba I Think I Smell a Rat Why Walk a Dog? Play Video Mr. Cellophane Steady as She Goes Freedom at 21 Connected by Love Seven Nation Army

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Auf Wunsch des Künstlers sind sämtliche Jack White Shows phone-free. Foto-, Video und sonstige Aufnahmegeräte sind nicht zulässig. Sämtliche Aufnahmegeräte werden beim Einlass in einem YONDR-Behältnis verschlossen, das beim Verlassen des Gebäudes wieder geöffnet wird. Dieser Behälter wird nicht abgegeben, sondern bleibt während der Show beim Besucher. Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten: Hier finden Sie die Hinweise zum Jack White Konzert.

Jack White live in der Verti Music Hall, Freitag, 12. Oktober 2018, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn ab 20.00 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes Platz 1, 10243 Berlin.