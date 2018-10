Nina Hagen spielt am 10. November in der Schöneberger Apostel-Paulus-Kirche

Nina Hagen spielt am 10. November 2018 ein Konzert in der Apostel-Paulus-Kirche. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Apostel-Paulus-Kirche Nina Hagen live in Berlin – Alle Infos zum Konzert

Sie wird zu Recht als deutsche „Godmother of Punk“ bezeichnet, beeinflusste den deutschen New Wave und war eine Vorreiterin der Neuen Deutschen Welle. Jetzt kommt Nina Hagen für ein exlusives Gospel-Rock-Konzert nach Berlin. In der Apostel-Paulus-Kirche spielt sie Songs aus dem 2010 erschienenen Album "Personal Jesus" mit Klassikern des Country, Gospels und Blues.

Was dürfen Fans erwarten?

Ein sehr persönliches Konzert der Popdiva, die sich 2009 evangelisch taufen ließ, und eine Auswahl von Liedern aus der Feder von Depeche Mode, Elvis Presley und Woody Guthrie.

Wo wird Nina Hagen auftreten?

Das Konzert findet in der Apostel-Paulus-Kirche (Grunewaldstraße / Ecke Akazienstraße 18; 10823 Berlin) statt. Die Apostel-Paulus-Kirche an der Akazienstraße im Berliner Ortsteil Schöneberg ist seit mehr als 25 Jahren ein über die Grenzen Berlins hinaus bekannter Veranstaltungsort für Weltmusik, Pop - und Jazzkonzerte.

Nina Hagen

Foto: Britta Pedersen / dpa

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend, 10. November, um 19.00 Uhr. Gegen 20.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Nein, für das Berlin-Konzert von Nina Hagen in der Apostel-Paulus-Kirche sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Welche Songs wird Nina Hagen spielen?

Natürlich kann die Setlist von Nina Hagen beim Konzert in der Apostel-Paulus Kirche davon abweichen, aber diese Lieder finden sich auf ihrem Album "Personal Jesus":

"God's Radar" (The Dixie Hummingbirds) "I'll Live Again" "Personal Jesus" (Martin Gore) "Nobody's Fault but Mine" (Blind Willie Johnson) "Down at the Cross" (Elisha Hoffman) "Just a Little Talk with Jesus" (Cleavant Derricks) "Mean Old World" (T-Bone Walker) "Help Me" "Take Jesus with You" "On the Battlefield" "Run On" "All You Fascists Bound to Lose" (Woody Guthrie) "Sometimes I Ring Up Heaven" (Marion Williams)

Wie komme ich zur Apostel-Paulus-Kirche in Berlin?

Die Apostel-Paulus-Kirche liget in der Akazienstraße im Berliner Ortsteil Schöneberg . Autofahrer sollten ihren Wagen ganz klar stehenlassen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Apostel-Paulus-Kirche. Die Kirche ist vom U-Bahnhof Eisenacher Straße (U7) fußläufig erreichbar - oder mit dem Bus 104, 106, 187 (bis Kaiser-Wilhelm-Platz). Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, sollte Zeit mitbringen

Nina Hagens Gospel-Rock-Konzert Personal Jesus live in Berlin 2018, Sonnabend, 10. November, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr, Apostel-Paulus-Kirche, Grunewaldstraße / Ecke Akazienstraße 18, 10823 Berlin

