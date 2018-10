Tipps: Das passiert an diesem Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Eine kleine ausgesuchte Karte: Krustentiere bei Kerzenschein

Carola Rittmann ist mit der Sterne-Gastronomie aufgewachsen. Ihre Heimat ist der nördliche Schwarzwald. Schon als Kind, so erzählt sie, habe sie im Hotel „Traube-Tonbach“ in Baiersbronn, das bekannt ist für seine Gourmetküche, Kuchen gegessen. Das Ambiente, der Geschmack, die edlen Torten – das sei ein Erlebnis gewesen, so die Inhaberin des Restaurants „Brentano“, ganz in der Nähe des Breitenbachplatzes.

Dieses besondere Gespür für die gehobene Gastronomie hat sie aus der baden-württembergischen Heimat nach Berlin mitgebracht. Das ist auf den ersten Blick in ihrem Restaurant zu sehen: Kerzen, gefaltete Servietten, weiße, gestärkte Tischdecken, Kunst an den Wänden. Aber in der kleinen und ausgesuchten Karte sind die Hauptgerichte nur selten teurer als 20 Euro. Der Schwerpunkt liegt auf der deutschen und französischen Küche. Besonders beliebt sei bei den Gästen der Krustentierschaum mit gebratener Großgarnele (8,90 Euro), erzählt die Restaurant-Inhaberin. Sie habe oft gehört, dass die Suppe nirgendwo so gut sei. Aber auch die Ochsenfetzen (17,90 Euro) und das Wiener Schnitzel mit lauwarmen Kartoffel-Gurken-Salat (19,90 Euro) seien gern bestellte Gerichte. „Alles kommt frisch aus der Küche“, sagt Küchenchef Axel Krause. Vom Nudelteig bis zum Spinat sei alles selbst gemacht.

Jeden Donnerstag kommt der Jäger aus Fürstenberg/Havel und bringt frisches Wild, wie Keulen vom Hirschkalb oder Reh. Wenn die Saison es zulässt, kommt das Obst aus dem eigenen Garten, wie kürzlich für das Brandenburger Pfirsichsorbet. Außerhalb der Karte gibt es eine Tageskarte und Themenabende. Am heutigen Sonnabend zum Beispiel stehen „Feine Wildspezialitäten“ mit Hirsch, Reh und Wildschwein auf der Karte, am 12. und 13. Oktober ist „Italienischer Pastaabend“, am 19. und 20. Oktober Eisbeinessen. 60 Plätze hat das Restaurant – darum empfiehlt es sich zu reservieren.

„Brentano“, Brentanostraße 7, Nähe Breitenbachplatz, Öffnungszeiten: Di.–Sbd., ab 16 Uhr, So. ab 12 Uhr, Tel: 030/897 319 02, info@brentano-berlin.de, www.brentano-berlin.de

Wie man weniger Plastik verbraucht – Ideen, Spiele und Tricks in Britz

Spielerisch und informativ geht es am morgigen Sonntag 13 bis 16 Uhr, im Umweltbildungszentrum des Freilandlabors Britz zu. Das Thema des Nachmittags ist Plastikmüll und wie man ihn verringern kann. Als Beispiel ist ein Kindergeburtstagstisch mit Plastikbesteck und -geschirr sowie Trinkhalmen aufgebaut. Rechenaufgaben sind zu lösen, darunter diese: Wie viele kleine Joghurt-Plastikbecher vermeide ich, wenn ich stattdessen Joghurt im Pfandglas kaufe?

Auch diese Idee wird diskutiert: Obst und Gemüse haben oft eine natürliche Verpackung, nämlich die Schale. Kann man also Äpfel, Birnen oder Gurken lose kaufen? Im Umweltbildungszentrum gibt es an diesem Nachmittag auch die Gelegenheit, Einkaufsbeutel aus Baumwolle farbenfroh und mit Naturmotiven zu bedrucken.

Freilandlabor im Britzer Garten, Umweltbildungszentrum, Parkeingang Buckower Damm, Neukölln, geöffnet: 11–16 Uhr. Eintritt für Britzer Garten: 1,50 bzw. drei Euro.

Das Freilandlabor im Britzer Garten vermittelt Umweltbildung

Foto: Papierwende Berlin

Kostbare Möbel und Wandteppiche im Schloss Köpenick

Schloss Köpenick ist einen Besuch wert. Die Bäume im Park auf der Schlossinsel zeigen ihr herbstliches Kleid. Der Blick geht über die Dahme und den Frauentog. Am morgigen Sonntag gibt es von 14.30 bis 15.30 Uhr eine Führung durch das Schloss, zu den Kostbarkeiten des Kunstgewerbemuseums. Gezeigt werden das Silberbuffet, das aus dem Berliner Schloss stammt, und das Porzellanservice von Friedrich II.

Beim Rundgang sind Tapisserien und Ledertapeten zu bewundern. Barocke, reich verzierte Kunstkammerschränke stehen in einem Kabinett. Renaissance-Getäfel mit Intarsien aus dem Schweizer Schloss Haldenstein und aus Schloss Höllrich gehören zur Ausstellung. Ein Highlight ist der Wappensaal mit seinen Stuckaturen. Sehenswert ist der barocke Dachstuhl. Dort sind Metallgeräte, Fa­yencen und Glas ausgestellt.

Schloss Köpenick, Schloßinsel 1,Treptow-Köpenick, Eintritt sechs bzw. drei Euro, Tel: 030/266424242.

Das Schloss Köpenick lädt zu einem Rundgang ein

Foto: dpa Picture-Alliance / Thomas Robbin / pa/ imageBROKER/Thomas Robbin

In der Spandauer Zitadelle steigt das Gauklerfest

Mit einem historischen Markt, mit Feuershows und Musik wird das Gauklerfest auf der Zitadelle Spandau gefeiert. Noch bis einschließlich morgen findet das Familienfest auf dem Gelände statt. Die Liste an Programmpunkten ist lang: Auf dem Markt wird historisches Handwerk geboten, Besucher können sich im Bogenschießen oder Messerwerfen versuchen und Märchenerzählern lauschen.

Auch eine Bühne ist aufgebaut, auf der verschiedene Künstler auftreten. Unter anderem ist dort eine Gauklershow zu sehen. Für Kinder gibt es ebenfalls verschiedene Angebote, darunter ein Ponyreiten. Außerdem sind ein Riesenrad und ein Karussell aufgebaut. Die Spandauer Zitadelle bietet dabei den passenden Schauplatz für ein solches historisches Fest – immerhin wurde die Festung selbst bereits im 16. Jahrhundert gebaut.

Zitadelle, Am Juliusturm 64, Spandau,tägl. 10–19 Uhr. Bis fünf Jahre Eintritt frei, bis 16 Jahre sechs Euro, Erwachsene zwölf Euro. Infos zu Preisen und Programm unter: www.carnica-spectaculi.de

Zum Gauklerfest in der Zitadelle wird eine Feuershow geboten

Foto: Uwe Steinert

Großer Apfeltag auf dem Naturhof Malchow

Von Baumanns Renette bis Goldparmäne: Viele alte Apfelsorten sind heute leider in Vergessenheit geraten, und im Handel sucht man sie vergeblich. Doch am morgigen Sonntag dreht sich von 12 bis 18 Uhr auf dem Naturhof Malchow ganz im Norden von Hohenschönhausen alles um das Thema Apfel und Streuobst.

Der Apfelkenner Lutz Grope bestimmt auf Wunsch von 14 bis 17 Uhr mitgebrachte Apfel, zahlreiche Sorten und Saft von Lichtenberger Streuobstwiesen können von den Besuchern probiert und gekauft werden. Im Storchencafé werden regionale und saisonale Gerichte serviert und im Naturhofladen gibt es bio-zertifizierte Produkte, unter anderem Fleisch von Robustrindern, die ganzjährig in Schutzgebieten oder auf den Streuobstwiesen weiden, erntefrisches Obst und Gemüse sowie Honig.

Dorfstraße 35, Lichtenberg, Tel. 92 79 98 30, www.naturschutz-malchow.de, Bus 154 und 259 bis Malchow/Dorfstraße.

Verkauft wird unter anderem Saft von den Streuobstwiesen

Foto: Naturhof Malchow

Kürbisfest in der Akazienstraße lockt wieder mit buntem Programm

Das Schöneberger Kürbisfest ist ein guter Anlass, um sich auf den Herbst einzustimmen. An diesem Sonnabend und Sonntag verwandeln sich Akazienstraße und Belziger Straße wieder in eine Bummelmeile. Bauern aus Berlin, Beelitz und dem Alten Land bieten 20 Kürbissorten an. Es locken frisch zubereitete Kürbissuppe und -brot.

Bei dem zweitägigen Fest dreht sich aber nicht alles nur um den Kürbis. 160 Händler aus Berlin und Europa verkaufen Kleidung, Spezialitäten aus ganz Europa und Kunsthandwerk, die Geschäfte haben am Sonntag geöffnet. In der Apostel-Paulus-Straße werden ein Kinderriesenrad und Karussells aufgebaut. Die Kleinen stechen Kürbisse aus. Schulen, Freizeiteinrichtungen und Künstler bestreiten das Programm. Am Sonntag ab 19.15 Uhr endet das Fest mit dem Marienfelder Gospelchor.

19. Schöneberger Kürbisfest, Akazien­straße/ Belziger Straße, Tempelhof-Schöneberg, Sbd., 11–21 Uhr, So., 10–20 Uhr.

20 Kürbissorten werden auf dem Fest in Schöneberg angeboten

Foto: Pressestelle Bezirksamt Tempelhof Schöneberg / Bezirksamt Tempelhof Schöneberg

Ein beschwingter Pankower Abend mit Bigband und Vokal-Ensemble

„Sing, sing, swing!“ ist am morgigen Sonntag das Motto in der Kultureinrichtung Wabe. Die Bigband „Just Mad“ und die „tea-cream-singers“ geben ein Konzert. „Just Mad“ hat Bigband-Klassiker der Swingära im Repertoire, Grooves von Latin bis Funk und Filmmelodien. 25 Musiker und die Sängerin Christin Matthus gehören zum Ensemble, das es seit 2002 gibt.

Vor fast 20 Jahren gründeten sich die „tea- cream-singers“ unter Leitung von Vera Zweiniger. Die 25 Sänger und Sängerinnen aus Berlin gehen unterschiedlichen Berufen nach. Zum musikalischen Spektrum gehören Lieder von Norah Jones, Sting, Albert Hammond und Robbie Williams, britische Folksongs in Arrangements der „The King’s Singers“ und Melodien von Duke Ellington. Die Musiker von „Just Mad“ proben in der Schostakowitsch-Musikschule in Hohenschönhausen, die „tea-cream-singers“ im Händel-Gymnasium in Friedrichshain.

„Sing, sing, swing!“, Wabe, Danziger Straße 105, Pankow, 19 Uhr, Karten an der Abendkasse für acht bzw. zehn Euro.

25 Sänger und Sängerinnen gehören zum Ensemble „tea-cream-singers“

Foto: posztos janos / Tee Cream Singers/posztos janos

