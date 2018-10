Über 130 Veranstaltungen bei der Familiennacht 2018

1. Hexen-Klassiker auf der Bücherei-Bühne in Tegel

Traditionelles Puppentheater in der postmodernen Humboldt-Bibliothek: Bei der Familiennacht wird der 1957 von Otfried Preußler geschriebene Kinderbuchklassiker „Die kleine Hexe“ auf die Bühne gebracht. Kinder ab drei Jahren und deren Familien können miterleben und mitfiebern, ob es der kleinen, erst 127 Jahre alten Hexe gelingt, mit den großen Hexen auf dem Blocksberg zu tanzen.

Humboldt-Bibliothek, Karolinenstr. 19, Tegel, U6 Alt-Tegel, 17–18 Uhr, Eintritt frei

2. Märchen und digitale Geschichten in Oberschöneweide

Eine wundersame Märchenwelt, in der alte Märchen und neue digitale Geschichten verbunden werden, erwartet Kinder ab sechs Jahren. Außerdem stehen der Dreh eines eigenen Märchenfilms, Drachen- und Ritterspiele, Backstageführungen in der Astrid-Lindgren-Bühne und ein Schnupper-Astronautentraining auf dem Programm. Um 22 Uhr endet die Nacht mit einer Lichterverabschiedung um das große Wasserbecken.

FEZ Straße zum FEZ 2, Oberschöneweide, Tram 27, 60, 67 Freizeit- und Erholungszen­trum, 18–22 Uhr, Eintritt 2 Euro

Eine wundersame Märchenwelt präsentiert das FEZ

Foto: FEZ / Jon Schulte

3. Bilderbuchkino mit Leopold in Friedrichshain

Schon die mit Tieren und Figuren bemalte Fassade des Altberliner Hinterhauses, in dem das Kinder- und Familienzentrum seinen Sitz hat, regt die Fantasie an. In der Familiennacht findet ein Bilderbuchkino-Abend für Kinder von zwei bis sechs Jahren statt. Um 17.30 Uhr beginnt die Lesung mit Leinwand-Bilderprojektion des Buches „Leopold und der Fremde“. Eine Stunde später geht es musikalisch weiter.

Kinder- und Familienzentrum Das Haus, Weidenweg 62, Friedrichshain, Tram 21, M10, Bus 21 Bersarinplatz, 17–21 Uhr, Eintritt frei

4. Beim Kochen Grenzen überwinden in Marzahn

Wie setzt man das Motto der Familiennacht „#Familiennacht 8.0 – Brücken bauen – Grenzen überwinden“ am besten um? Indem man gemeinsam internationale Spezialitäten kocht und isst, neue Lieder aus der ganzen Welt kennenlernt und Geschichten, deutschen Sagen wie Märchen aus 1001 Nacht lauscht. In der DRK-Schule für soziale Berufe wird Theater gespielt, man lernt Spiele zum Nachmachen kennen oder kann in der Bastelecke kreativ werden.

DRK-Schule für soziale Berufe, Meraner Str. 5, Tram 27, M4/5/8/17, 17–21 Uhr, Eintritt frei, ab 4 J.

5. Einmal Artist in der Zirkusmanege sein in Köpenick

Einmal in der Manege stehen und sich wie ein Artist fühlen – in der Artistenschule contraire, die es bereits seit 37 Jahren gibt, können zirkusbegeisterte Kinder und ihre Eltern Zirkusluft schnuppern. In dem Haus in Köpenick wird balanciert und jongliert. Man kann Hula-Hoop-Reifen kreisen lassen und einen Kopfstand versuchen. Damit man auch sehen kann, dass sich Trainieren auf Dauer durchaus lohnt, gibt es Aufführungen am Trapez, einige Akrobaten der renommierten Artistenschule präsentieren den Familien ihr Können.

Artistenschule contraire Katzengraben 19, Köpenick, Tram 27, 60, 61, 62, 63, 67, 68, Bus 162, 164, 169, 269, X69 Rathaus Köpenick, 19–22 Uhr, Kinder 3 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro

Im Haus der Familie wartet Zar Boris im Land der Fantasie

Foto: Haus der Familie

6. Das Land der Fantasie mit Palast in Charlottenburg

Belowodnje findet man in keinem Atlas. In der Familiennacht aber kann man dieses Land der Fantasie besuchen und trifft dort den gutmütigen Zaren Boris in seinem goldenen Palast zum Tee. Zuvor sammeln die jungen Mitreisenden ab vier Jahren, die von einem Bären begleitet werden, Geschenke, lernen die Zuckerfee kennen und erleben viele Abenteuer. Bei „Tante Olga“ kann man sich preisgünstig mit Suppe und Pfannkuchen stärken.

Haus der Familie, Schillerstr. 26, Charlottenburg, U2 Deutsche Oper, 17–22 Uhr, Kinder 3 Euro, Erwachsene frei

7. Eine Reise ins traditionelle Afrika in Pankow

In der Familiennacht reist Groß und Klein ins traditionelle Afrika. Mit dabei Spielzeugexperte Sadio aus Guinea, der zum Mitspielen einlädt, und Musiker Kofi aus Ghana, der mit den Besuchern trommelt. Moze aus Uganda zeigt, wie Beatboxen und Breakdance funktionieren. Es können afrikanische Keramiktiere hergestellt und Musikinstrumente gebastelt werden.

Freizeitzentrum Upsala Upsalaer Str. 6 Pankow, U2 Vinetastraße, 15–20 Uhr, Kinder 1 Euro, Erwachsene 2 Euro

Im Freizeitzentrum Upsala wird auch zum Mitspielen eingeladen

Foto: Global New Generation e.V

8. Eine Nacht im Dschungel in Schöneberg

Wer wollte nicht schon einmal eine Nacht im Dschungel verbringen? In der Familiennacht werden dafür tierische und menschliche Handpuppen gebastelt und für die Dschungelszenerie Tiercollagen geklebt. Anschließend steht eine „Raubtierfütterung“ für die kleinen Bastelexperten ab zwei Jahren an. Dazu gibt es Geschichten aus dem Dschungel.

FAB e. V. Czeminskistr. 9, Schöneberg, S1, 25 Julius-Leber-Brücke, U7 Kleistpark, 17–20 Uhr, Eintritt für Kinder frei, von Erwachsenen sind Spenden erwünscht

9. Schmökern und musikalische Unterhaltung in Steglitz

In der Familiennacht kann man in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek auch schmökern, zuhören oder mitmachen. Für musikalische Unterhaltung sorgt Robert Metcalf, Liedermacher und „Mann mit der Melone“. Zudem wird der neue Bücherbus gezeigt.

Ingeborg -Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstr. 3, Steglitz U9 Rathaus Steglitz, 17–20 Uhr, Eintritt frei, ab 3 Jahre

