Auf diesen Berliner Straßen drohen Fahrverbote

Die Verkehrssenatorin sieht ein Dieselfahrverbot in Berlin als letztes Mittel. Entscheiden wird am Dienstag das Verwaltungsgericht.

Berlin. Auf den kommenden Dienstag werden viele Besitzer eines Pkw mit Dieselmotor mit flauem Gefühl warten. Am 9. September beginnt um zehn Uhr vor der 10. Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts ein Prozess um den Luftreinhalteplan des Landes Berlin. Klägerin ist die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) , der inzwischen gegen 28 Städte juristisch vorgegangen ist und die Umsetzung effektiver Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft fordert. Und ganz oben auf der Liste stehen die schädlichen Abgase der Diesel-Motoren.

Die Sorge der Diesel-Besitzer ist also keineswegs unbegründet. Erst recht, nachdem fünf Tage vor diesem Prozess eine Liste der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz bekannt wurde, auf der 21 Straßen/Straßenabschnitte aufgezählt werden, für die Fahrverbote drohen. Darunter nicht wenige auf Magistralen, die Tausende täglich für den Weg zur Arbeit nutzen.

In Berlin gibt es rund 218.000 Diesel-Pkw bis zur Schadstoffklasse Euro 1 bis Euro 5. Aber auch moderne Euro 6 Diesel-Pkw stoßen nach Angaben des DUH im realen Fahrbetrieb 30 Mal mehr Stockoxide aus als moderne Euro 6 Benzin-Pkw. Die Gase können unter anderem Atemwege und Augen reizen. Vor allem Stickstoffdioxid (NO2) ist gefährlich. Es kann die Lungenfunktion stören und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Gesetzlicher Höchstwert in Berlin weit überschritten

Gesetzlich erlaubt ist im Jahresmittel eine Belastung von höchstens 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. In Berlin lag der Wert laut Umweltbundesamt im vergangenen Jahr bei 49 Mikrogramm. Peter Kremer, Anwalt der DUH, sieht die drohenden Fahrverbote nicht nur für die 21 aufgezählten Berliner Straßen. „Die Senatsverwaltung hat die eigenen Messungen der Stickoxidemissionen von einer Fachfirma überprüfen lassen“, sagte er. „Dabei wurde festgestellt, dass die realen Werte im Schnitt zehn Prozent höher liegen. In der Konsequenz würde es nicht nur 21, sondern rund 120 Straßenabschnitte betreffen, die mit einem Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge belegt werden müssten.“

Einer der Knackpunkt des anstehenden Prozesses vor dem Verwaltungsgericht wird nun sein, wie die 10. Kammer diese Abweichungen beim Messverfahren wertet. Offen sei aber auf jeden Fall, was dann im Urteil stehe, so Anwalt Kremer. „Die DUH hat ja nicht nur auf Verkehrsverbote, sondern alternativ auch auf eine Verschärfung des Luftreinhalteplans geklagt.“ Das biete Interpretationsmöglichkeiten. Unklar sei auch, ob das Gericht eine konkrete Frist setzt. Meist werde gefordert, die entsprechenden Maßnahmen „schnellstmöglich“ zu treffen. Und das können drei Monate sein, aber eben auch drei Jahre.

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) äußerte sich zu dem anstehenden Prozess auf Twitter: „Unser Ziel ist es, die #NOX-Grenzwerte ohne Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge einzuhalten. Streckenbezogene Fahrverbote sind die letzte Option, wenn an belasteten Straßenabschnitten die Gesundheit der Berlinerinnen und Berliner nicht anders zu schützen ist. #Hardwarenachrüstungen“

Maßnahmen zur Senkung von Stickoxid-Ausstoß

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz bestätigte dann auch die Liste der 21 Straßen. Es gehe hier jedoch nicht um Straßen, denen zwingend eine Sperrung für Dieselfahrzeuge drohe, sage Matthias Tang, Sprecher der Senatsverwaltung. Richtig sei, dass es sich um Straßenabschnitte handele, „bei denen auch 2020 damit zu rechnen ist, dass sie die vorgegebenen Emissionswerte übertreffen werden“.

Es gebe aber immer noch Möglichkeiten, Maßnahmen einzuleiten, mit deren Hilfe der Ausstoß der Stickoxide gesenkt werden könne, sagte Tang. So sei eine maximale Geschwindigkeit von Tempo 30 in den Modellrechnungen noch nicht enthalten. Pilotprojekte dafür sind die Tempobeschränkungen auf Abschnitten der Leipziger Straße, der Potsdamer Straße, dem Tempelhofer Damm und der Hauptstraße in Schöneberg. Der Start der fünften Pilotstrecke in der Kantstraße ist für November geplant.

Auch Tang sieht - wie Anwalt Peter Kremer - mit Spannung auf das Urteil des Verwaltungsgerichts: Trotz der schon eingeleiteten Maßnahmen „kann es sein, dass das Verwaltungsgericht uns Fahrverbote auferlegt“. Diese Entscheidung bleibe abzuwarten. „Als verantwortungsvolle Verwaltung prüfen wir aber, welche Implikationen Fahrverbote zum Beispiel für die umgebenden Straßen hätten, welche Ausnahmeregelungen getroffen werden müssten und welche Diesel-Normen betroffen wären. Über die Fahrverbote wird dann der Senat beraten und entscheiden.“

SPD-Politiker Buchholz: Problem auf Bundesebene

Daniel Buchholz, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion sieht das Problem auf der Bundesebene: „Das sind hier doch alles lokale Reparaturmaßnahmen am Ende der Kette“. Die angebliche Diesel-Einigung sei ein „Skandal“, so Buchholz. Er plädierte für eine Nachrüstung der älteren Diesel-Wagen auf Kosten der Hersteller und für eine Blaue Plakette für saubere Diesel, damit man diese auch unterscheiden und die Autos überhaupt wirksam kontrollieren könne.

Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin, kritisierte, dass „Berlins Anti-Autosenatorin Günther in vorauseilender Erwartung der Gerichtsentscheidung in ihrem Konzept Fahrverbote offenbar schon unter Dach und Fach“ gebracht habe. Dann solle sie das aber auch „schnell transparent und öffentlich machen“, so Friederici.

