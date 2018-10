Das müssen Sie zum Konzert von Sasha wissen

Der Sänger und Musiker Sasha (bürgerlich Sascha Schmitz ) zu Gast in der WDR Talkshow Kölner Treff am 18.05.2018 in Köln. *** The singer and musician Sasha bourgeois Sascha Schmitz on the WDR Talkshow Kölner Treff on 18 05 2018 in Cologne