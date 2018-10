Berlin. Auf einem Motorboot ist es in Berlin-Oberschöneweide zu einer Verpuffung gekommen. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, kam es am Freitagmorgen auf der Spree aus bislang ungeklärter Ursache zu der Explosion. Ein Brand sei in der Folge aber nicht ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften am Ort. Der Rumpfkörper des Boots sei weiter schwimmfähig, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nähere Details zum Verletzten waren noch nicht bekannt.

( dpa )