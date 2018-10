Senat bereitet offenbar Fahrverbote für Diesel-Autos vor

Stadtverkehr in Berlin

Berlin. Die Umweltverwaltung des Berliner Senats bereitet nach Informationen des RBB Fahrverbote für Diesel-Autos vor. Danach könnten ab September 2019 mehrere Hauptverkehrsstraßen für Autos mit der Schadstoffklasse Euro 5 oder niedriger gesperrt werden, berichtete der Sender am Freitag. Davon betroffen wäre fast jeder sechste Berliner Autofahrer. Der RBB berief sich auf interne Dokumente des Berliner Senats. Die Umweltverwaltung wollte dem Bericht zufolge die RBB-Recherchen weder bestätigen noch dementieren.

Die Dokumente zeigen den Angaben zufolge, dass in den betroffenen Straßen auch im Jahr 2020 der Stickstoffdioxid-Grenzwert wieder überschritten wird. Fachleute der Senatsverwaltung hätten das in aufwendigen Prognoserechnungen vorhergesagt, hieß es. Fahrverbote würden daher teilweise als "unausweichlich" bezeichnet. Am Dienstag wird vor dem Verwaltungsgericht Berlin die Klage der Deutschen Umwelthilfe auf Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge verhandelt.

( dpa )