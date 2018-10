Illuminiert ist das Bode-Museum beim Probeleuchten für das Festival of Lights.

Feste "Festival of Lights" erleuchtet die Hauptstadt

Berlin. Zum 14. Mal taucht von diesem Freitag an das "Festival of Lights" 60 Wahrzeichen und Orte Berlins in magisches Licht. "Es bietet soviel Kunst und Erlebnis im öffentlichen Raum wie noch nie", fasste Festivalleiterin Birgit Zander zusammen. Über 150 Bilder, Video-Shows und Lichtkunstwerke werden bis zum 14. Oktober die abendliche Stadt erleuchten.

Zuschauer können die Innenstadt auf fünf verschiedenen Lichtrouten durchstreifen. Insgesamt gibt es drei Internationale Wettbewerbe für die kreativsten Videokunst-Installationen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) eröffnet das Spektakel am Freitagabend am Fuß des Fernsehturms am Alexanderplatz.

Erleuchtet sind Teile Berlins allerdings schon seit Ende September: Da startete bereits das zweite Lichtspektakel der Hauptstadt, "Berlin leuchtet". Unter anderem taucht es - ebenfalls bis zum 14. Oktober - die Siegessäule, den Dom und das Schloss Bellevue in neues Licht.

( dpa )