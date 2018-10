Wo bitte geht’s nach Treptow-Köpenick?

Neben der alten Geschichte des Hauptmanns von Köpenick und dem Schloss wirbt der Tourismusverein gern mit dem großen Erlebnis- und Sportangebot auf dem Wasser. Besonders gern schipperten die Holländer, Engländer und Schweizer über Köpenicks Gewässer, weiß Andreas Groß zu berichten. Ganz anders die Asiaten, die zöge es eher in die Schlösser der City und nach Potsdam, meint er. Das Geschäft mit den Touristen laufe gut. Groß muss es wissen, er verkauft Tickets der Stern und Kreisschiffahrt mit Anleger beim Rathaus. Allerdings steht an diesem kühlen, sonnenlosen Herbsttag zur Mittagszeit nicht ein Mensch vor seiner Kasse. Er winkt ab: „In ein paar Tagen ist Saisonende!“

Einige Straßen weiter ist ein Stadtführer unterwegs, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Tourismus? Da kann er sich richtig empören. Der habe arg nachgelassen in den letzten Jahren. Viel zu wenig Werbung, findet er, im Bezirk selbst und durch den Senat. Von dort komme kaum Geld „aus der Werbetrommel in Köpenick an“. Warum gebe es in der City keine Hinweise auf die Bezirke?

Für Attraktionen wie den Müggelturm sollte mehr gemacht werden. Am Ende müsse sich der Bezirksbürgermeister dafür starkmachen. Ein Pro­blem seien zudem die vielen Baumaßnahmen im Bezirk, gerade im Bereich der Altstadt fehle es an Parkplätzen, für Touristenbusse sei es schwierig. Das kann Sandra Bechstein aus der Altstadt-Boutique „CY-32-Roger“ nur bestätigen: „Die Verkehrssituation ist wirklich ein Desaster.“

( GW. )