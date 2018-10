Bernau. Eine 81-Jährige hat in Bernau nördlich von Berlin beim Einparken eine 82-Jährige erfasst und tödlich verletzt. Der Unfall habe sich am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Die 81-Jährige sei rückwärts in eine Lücke gefahren. Die 82-Jährige starb noch auf dem Parkplatz.

( dpa )