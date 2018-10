Der Weg zum Traumberuf in Berlin

Welcher Job ist der Richtige für mich? Und wie kann ich mich am besten darauf bewerben? Um Fragen wie diese wird es sich bei der Jobmesse Berlin drehen, die am Sonnabend und Sonntag in der Mercedes-Welt am Salzufer in Charlottenburg stattfindet. Rund 120 Unternehmen und Institutionen sämtlicher Branchen und Größen suchen bei der zehnten Ausgabe der Veranstaltung nach neuen Mitarbeitern und informieren über Einstiegsmöglichkeiten. Auf der Messe werden rund 5830 Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplätze angeboten. Auch der öffentliche Dienst, der wie die freie Wirtschaft unter Fachkräftemangel leidet, wird über seine Stellenangebote informieren.

„Für die Aussteller ist die Karrieremesse eine hervorragende Möglichkeit, sich als Teamplayer zu präsentieren und talentierte Kräfte für alle Bereiche des Unternehmens für sich zu gewinnen“, sagt Stefan Süß aus der Geschäftsführung der veranstaltenden Agentur BARLAG. Berufseinstieg in der Heimatstadt, internationale Karriere, gezielte Weiterbildung oder Praktikum – auf dem roten Teppich wollen die Veranstalter ein breites Publikum ansprechen. „Von der Schülerin bis zum Ingenieur – Menschen mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen und quer durch alle Generationen finden hier Angebote für Berufsstart und Karriere“, sagt Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke), die Schirmherrin der Messe ist.

120 Unternehmen von der Hotellerie bis zur Industrie

Zu den Ausstellern, deren Spektrum von der Hotellerie bis zur Industrie reicht, zählen in diesem Jahr unter anderem die Berliner Verkehrsbetriebe. Der viertgrößte Arbeitgeber der Hauptstadt mit insgesamt 14.400 Beschäftigten und einem Angebot von 240 Berufen richtet sich an Berufserfahrene und Berufseinsteiger, aber auch an Schüler, Studenten und Absolventen sowie Quereinsteiger. Das Transportunternehmen sucht unter anderem Fahrpersonal, Ingenieure und Arbeitskräfte im IT-Bereich. Bis zu elf Hochschulabsolventen haben die Möglichkeit, an einem der zwei 18-monatigen Traineeprogramme teilzunehmen. Daneben bietet das Unternehmen ein duales Studium, Praktika für Schüler und Studenten sowie Werkstudententätigkeiten an.

Die Berliner Polizei bietet eine Ausbildung im mittleren und ein Studium im gehobenen Polizeivollzugsdienst an. Innerhalb der Behörde gibt es weitere Einsatzmöglichkeiten, wie etwa in den Bereichen Informations-und Kommunikationstechnik sowie im medizinischen Dienst und in der Kriminalitätsbekämpfung. Auch die Berliner Wasserbetriebe, die mit ihren 4336 Mitarbeitern jährlich 204 Millionen Kubikmeter Trinkwasser liefern und in ihren Klärwerken etwa 261 Kubikmeter Abwasser filtern, suchen geeignete Bewerber für derzeit rund 15 ausgeschriebene Stellen und die jährlich rund 80 Ausbildungsplätze. Interessierte können sich auf der Messe in eine Kontaktliste eintragen lassen. Jobsuchende können sich außerdem bei Arbeitgebern wie dem Auswärtigen Amt, dem Chemiekonzern BASF und dem weltweit größten Paketzusteller UPS sowie dem Bundesnachrichtendienst bewerben.

Bewerbungstraining vor Ort

Ist einmal ein gutes Jobangebot gefunden, stellt sich die Frage, wie man sich auf dieses am besten bewerben kann. Tipps können sich Messebesucher bei zahlreichen Fachvorträgen, Workshops und Coachings holen, unter anderem auch von „Bewerbungs-Guru“ Jürgen Hesse. Bewerbungscoach Sven Emmrich gibt Hinweise zum Anschreiben und will die Erfolgsformel für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch verraten. Bei den Fotografen von „Picture People“ können Besucher ein Bewerbungsfoto schießen lassen. Darüber hinaus haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Anschreiben und Lebensläufe von Bewerbungsexperten der Grone-Schule überprüfen zu lassen, die sich seit 1895 in der Qualifizierung von Arbeitnehmern engagiert. Dieses Angebot bietet der Sprachen-und Prüfungsservice WIPA Berlin auch speziell für Geflüchtete. Für Bewerber jeder Branche gibt Herrenausstatter Engbers im Outfit-Check Tipps für einen überzeugenden Auftritt.

Das Beratungsnetzwerk Berufsbildung von Queraufstieg Berlin richtet sich speziell an Studienabbrecher. „Sie sind eine zunehmend interessante Zielgruppe für viele Arbeitgeber. Sie schätzen unter anderem deren persönliche Reife und sehen in den bereits erworbenen Fachkenntnissen ein großes Potenzial“, sagt Stefan Süß. Menschen, die sich nach einem Unfall oder langer Krankheit neu auf dem Arbeitsmarkt orientieren müssen, werden vom Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg beraten.

Wie bei einem Vorstellungsgespräch sollten sich Messebesucher gut vorbereiten und wissen, auf welche Unternehmen sie zugehen wollen. „Wer sich der Branche entsprechend kleidet, gezielte, individuelle Fragen stellt und sich zielstrebig und selbstbewusst zeigt, erhöht seine Erfolgschancen“, sagt Messe­sprecher Daniel Stuckenberg. Er rät außerdem, seine Visitenkarte mitzunehmen und auch nach der Messe mit den Arbeitgebern in Kontakt zu bleiben.

Jobmesse Berlin, Sonnabend, 10–16 Uhr,

und Sonntag, 11–17 Uhr, Mercedes-Welt

am Salzufer, Salzufer 1, Eintritt frei