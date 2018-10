Gestohlenes Fahrrad im Internet angeboten: Festnahme

Berlin. Ganz schön frech: Zwei Fahrraddiebe haben ein frisch geklautes Fahrrad umgehend zum Verkauf im Internet angeboten. Der Vater des Besitzers entdeckte das Angebot am Donnerstag und vereinbarte sofort einen Scheinkauf am S-Bahnhof Wuhletal, wie die Polizei mitteilte. Begleitet von zwei Beamten in Zivil, konnte er das Rad dort rasch wieder in Besitz nehmen. Die beiden Verkäufer, 27 und 28 Jahre alt, wurden wegen des Verdachts auf Fahrraddiebstahl und Hehlerei festgenommen. Gegen den älteren Mann lag bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor, er kam ins Gefängnis. Sein mutmaßlicher Komplize wurde nach Feststellung der Personalien wieder entlassen.

( dpa )