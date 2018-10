Gabriel nimmt Buschkowsky vor Rassismus-Vorwurf in Schutz

Berlin. Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat den früheren Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky gegen den Vorwurf des Rassismus in Schutz genommen. Dieser habe im Gegenteil während seiner Amtszeit sehr viel für Integration und Bildung von Zuwanderern getan. "Mehr als alle Worte zeigen diese Taten, was Heinz Buschkowsky am allerwenigsten ist: ein Rassist", schrieb Gabriel in einem Beitrag für den Berliner "Tagesspiegel" (Donnerstag). "Ihn so zu bezeichnen, zeigt eigentlich nur eines: wie beliebig der Rassismus-Vorwurf inzwischen in der öffentlichen Debatte geworden ist - und wie sehr wirkliche Rassisten damit verharmlost werden."

Buschkowsky war bis 2015 Bürgermeister im Problembezirk Neukölln und bringt sich weiter in die politische Debatte ein, auch mit kritischen Äußerungen über mangelnden Integrationswillen mancher Zuwanderer. Aus den Reihen der Neuköllner SPD wurden deshalb jüngst Rassismusvorwürfe und die Forderung laut, Buschkowsky aus der SPD auszuschließen.

"Die Sozialdemokratie braucht nicht weniger Buschkowskys, sondern eher mehr", schrieb Gabriel dazu. Buschkowsky sei "einer von denen, die sich nicht abfinden wollen mit den herrschenden Zuständen, und die noch Wut und Zorn über Ignoranz und Nichtstun empfinden, weil er deren Folgen täglich im eigenen Alltag erlebt". Aus dessen Sicht versagten bei der Integration sowohl die deutsche Gesellschaft und Politik, weil sie zu wenig in frühkindliche Erziehung, Bildung und Spracherwerb investierten, als auch der Teil der Zuwanderer, die es sich in ihren Parallelgesellschaften bequem machten.

Das unterscheide Buschkowsky vom Ex-SPD-Politiker Thilo Sarrazin. "Wo Thilo Sarrazin sich in die intellektuelle Wiederbelebung der Eugenik - der Verbindung von genetischen mit sozialen Fragen - versteigt und damit tatsächlich zum Rassisten wird, bleibt Heinz Buschkowsky ganz realitätsnah und bodenständig", so Gabriel.

( dpa )