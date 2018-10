Sechs Festnahmen bei Demos: Ermittlungen wegen Hitlergruß

Berlin. Bei der rechtspopulistischen Demonstration und den Gegenveranstaltungen am Tag der Deutschen Einheit in Berlin sind sechs Männer festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die genauen Vorwürfe gegen die Verdächtigen wurden nicht genannt. Außerdem gab es 38 sogenannte Freiheitsentziehungen durch die Polizei. Das können vorläufige Festnahmen, Platzverweise oder ein kurzer Polizeigewahrsam sein. Die Polizei ermittelt zudem gegen einen Neonazi wegen des Zeigens eines Hitlergrußes. Von dem Vorfall am Mittwoch gibt es auch Fotos. Zeugen berichteten von weiteren Männern, die Hitlergrüße gezeigt hatten.

( dpa )