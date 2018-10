Flüchtlinge helfen sich gegenseitig

Berlin. Speziell ausgebildete Flüchtlinge in Berlin haben seit Anfang 2017 rund 2700 Landsleute in psychosozialen Fragen beraten. "Oft hilft es, einfach zu reden. Dadurch nehmen die Betroffenen sich wieder selbst wahr und ihr Leben in die Hand", sagt Inge Missmahl, Gründerin der gemeinnützigen IPSO GmbH. Die Gesellschaft organisiert Hilfe zur Selbsthilfe und bildet Flüchtlinge zu Beratern aus, die ihre Landsleute aufgrund ähnlicher Erfahrungen, der gleichen Sprache und Kultur besonders gut verstehen. Experten zufolge haben viele Flüchtlinge seelische Probleme, doch nicht jeder benötigt gleich professionelle Hilfe und einen Therapieplatz.

