Vier Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos in Wilmersdorf

Berlin. Vier Menschen sind am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wilmersdorf verletzt worden. Zwei Autos stießen nach ersten Erkenntnissen der Berliner Feuerwehr an der Ecke Bundesallee und Durlacher Straße zusammen. Dabei wurde ein Mensch in seinem Auto eingeklemmt, so dass Feuerwehrleute ihn freischneiden mussten. Er wurde schwer verletzt, die übrigen drei Beteiligten erlitten mittelschwere bis leichte Verletzungen, wie ein Sprecher sagte. Zum Unfallhergang und zur Identität der Betroffenen gab es zunächst keine Angaben.

( dpa )