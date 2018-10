Wetterdienst gibt amtliche Warnung vor Sturmböen heraus

Zum Tag der Wiedervereinigung: Was wünschen Sie Deutschland? Deutschland feiert die Deutsche Einheit. Wir haben Besucher des Brandenburger Tors gefragt: Was wünschen Sie Deutschland?

Am Tag der Deutschen Einheit findet ein Bürgerfest in Berlin statt. Doch das Wetter wird recht ungemütlich.

Beim Fest zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin werden insgesamt bis zu eine Million Besucher erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell allerdings vor Sturm. "Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus nordwestlicher Richtung auf", heißt es in einer amtlichen Warnung. Zudem wird es mit 13 bis 15 Grad tagsüber recht frisch, es sind vereinzelte Schauer vorhergesagt. Am Mittwochabend sollen die Böen laut DWD dann nachlassen.

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurde der Veranstalter des Bürgerfestes über die Sturmwarnung informiert. "Wir haben die Sturmwarnung im Blick und werden in Kürze mit allen Verantwortlichen darüber sprechen", sagte Kathrin Steinbrenner, Sprecherin des Bürgerfestes, der Berliner Morgenpost am Mittwochmorgen. Laut Feuerwehr ist eine Kontaktperson der Sicherheitsbehörde am Veranstaltungsort und hat die Lage im Blick. Er werde gegebenenfalls entsprechende Warnungen weitergeben. Am Vormittag prüften Veranstalter und Vertreter der Feuerwehr alle Aufbauten auf der Festmeile darauf, ob sie den vorhergesagten Windböen standhalten.

Das Fest zum Tag der Deutschen Einheit findet zwischen Regierungsviertel und Tiergarten statt. Das Motto lautet "Nur mit Euch".

