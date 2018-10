Eisbären Berlin verlieren 1:5 beim Tabellenführer Düsseldorf

Düsseldorf. Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine weitere Auswärtsniederlage kassiert. Am Dienstagabend verloren die Berliner beim Tabellenführer Düsseldorfer EG mit 1:5 (1:0, 0:3, 0:2). Trotz der frühen Führung durch Jason Jaspers erlebten die Eisbären im zweiten Drittel einen Einbruch und unterlagen am Ende deutlich.

Vor 7741 Zuschauern erwischten die Berliner den besseren Start. Nach etwas mehr als vier Minuten verwertete Jaspers einen Abpraller. Danach bekamen die Eisbären das Spiel zunehmend unter Kontrolle, weil sie die Aufbauversuche der Düsseldorfer immer wieder früh unterbinden konnten. So gingen die Gäste mit einem durchaus verdienten Vorsprung in die erste Pause.

Nach dem Wiederbeginn konnten die Eisbären aber nicht an ihre gute Leistung anknüpfen. Wieder einmal leisteten sie sich zu viele Strafen, die Gastgeber drehten durch Powerplay-Tore von Braden Pimm und Philip Gogulla das Spiel. Lukas Laub gelang sogar noch der dritte Düsseldorfer Treffer innerhalb von nicht einmal fünf Minuten. Die Berliner bemühten sich zwar um den Anschluss, aber im Schlussabschnitt sorgten Jaedon Descheneau und Patrick Buzas für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gastgeber, die damit auch ihr siebtes Saisonspiel gewannen.

( dpa )