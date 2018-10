Inka Bause singend auf Tour - mit vielen DDR-Hits

Potsdam. Inka Bause, Moderatorin und Sängerin, steht nach zehn Jahren Pause wieder singend auf der Bühne. Rund 500 überwiegend ältere Fans schwelgten zum Auftakt der Tour am Dienstag in Potsdam mit ihr in Erinnerungen. Die 49 Jahre alte Moderatorin der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" blickte in dem Konzert viel in die Zeit vor dem Mauerfall zurück - mit ihren eigenen Hits und denen anderer DDR-Musiker. Auch Kinderlieder - etwa "Bummi, Bummi" - sang sie zusammen mit dem Publikum. "Wir sind ja hier unter uns", sagte die gebürtige Leipzigerin am Vorabend des Jahrestags der Deutschen Einheit. Als Teenie hatte die Komponistentochter die DDR-Hitparaden gestürmt.

( dpa )